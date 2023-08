Final Destination 6: Neuer Teil des Horror-Kults kommt – Nachdem die „Scream“-Slasher-Reihe mit ihrem neuesten Teil erfolgreich in die Kinos zurückkehrte, erscheint nun auch zu einem weiteren Horror-Franchise mit Kultfaktor ein neuer Teil. Hierbei handelt es sich um eine der beliebtesten Reihen: „Final Destination“. Hier warten Fans bereits seit geschlagenen zwölf Jahren auf einen neuen Film. Mit „Final Destination 6“ wird diese Durststrecke endlich beendet.

Man kann also gespannt sein, was man sich beim sechsten Mal ausdenkt, wie man am besten dem Tod von der Schippe springen kann. Zur Freude aller Fans der Franchise meldete sich nun auch „Final Destination“-Schöpfer Jeffrey Reddick mit guten Nachrichten zu Wort. So sagte er gegenüber dem „Collider“: „Es gibt einen sechsten Film, der geplant ist, sobald die Streiks beendet sind. Der Film ist startklar.“

Dem Tod ein Schnippchen schlagen

Somit könnten die Dreharbeiten zu „Final Destination 6“ schon Ende diesen Jahres, spätestens aber im kommenden Jahr starten. Eigentlich sollten die Arbeiten am neuen Film bereits am 17. Juli 2023 in Vancouver beginnen, doch dann kam der weitreichende Hollywood-Streik dazwischen, dessen Ende noch völlig offen ist. Indes verriet Franchise-Produzent Craig Perry zu „Final Destination 6“, dass man wieder demselben Grundsatz folgen will, den auch alle anderen fünf Filme teilen.

Das bedeutet natürlich, dass die Darstellerinnen und Darsteller auch im Sechsten versuchen müssen, das Schicksal zu überlisten. Laut Perry soll das neue Drehbuch von Ersthelfern und Rettungssanitätern handeln, die bekanntlich tagtäglich dem Tod ins Auge blicken. Produziert wird die Fortsetzung übrigens von Jon Watts („Spider-Man“), während das Regieduo Zach Lipovsky und Adam B. Stein die Regie übernehmen wird.

"[…] eine Erweiterung der Welt von ,Final Destination“

Doch es soll auch Veränderungen im sechsten Teil geben. So verriet Jeffrey Reddick, dass es „eine Ausdehnung des Universums“ geben werde. Diese würde eine „eine Erweiterung der Welt von ,Final Destination´“ bedeuten, „von der Fans wirklich fasziniert sein werden.“

Man darf also gespannt sein, was sich das Team für „Final Destination 6“ alles einfallen lässt. Denn sicher ist, dass man sich abermals auf ein wunderbar blutiges und auch unterhaltsames Horror-Fest freuen darf – mitsamt neuen ausgefallenen, blutigen Todesszenen.

Quelle: filmstarts.de