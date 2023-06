Final Destination 6: Drehstart und Arbeitstitel bekannt – Das Horror-Genre hat schon so einige kultige Franchises hervorgebracht. Eines der beliebtesten ist dabei ohne Frage die „Final Destination“-Reihe. Wobei die Fans hier bereits seit mittlerweile geschlagenen zwölf Jahren auf einen neuen Film warten. Doch das hat bald ein Ende, wurde ja bereits von New Line offiziell verkündet, dass man endlich an „Final Destination 6“ arbeiten würde.

Man kann also gespannt sein, was man sich beim sechsten Mal ausdenkt, wie man am besten dem Tod von der Schippe springen kann. Anfangs plante man übrigens noch mit einem „Final Destination“-Reboot, doch dieses Vorhaben wurde glücklicherweise wieder ad acta gelegt. Was die kommende Fortsetzung betrifft, wurde nun auch der vorläufige Arbeitstitel veröffentlicht.

Final Destination: Bloodlines

So trägt der sechste Teil der Horror-Reihe den Titel „Final Destination: Bloodlines“. Zudem wurde bekannt, dass die Arbeiten am neuen Film bereits am 17. Juli 2023 in Vancouver beginnen sollen. Geplant ist der Dreh bis zum 8. September 2023 bei einem geschätzten Budget von rund 20 Millionen US-Dollar. Damit wäre „Final Destination 6“ übrigens der günstigste Teil der Reihe. Mit Blick auf die letzten beiden Filme des Franchise hatte man das Doppelte investiert.

Einen Starttermin gibt es indes noch nicht. Nach derzeitigem Stand soll der Plan für „Final Destination 6“ sein, die Fortsetzung direkt bei HBO Max zu veröffentlichen. Franchise-Produzent Craig Perry verriet zu „Final Destination 6“, dass man wieder demselben Grundsatz folgen will, den auch alle anderen fünf Filme folgten. Das bedeutet natürlich, dass die Darstellerinnen und Darsteller auch im Sechsten versuchen müssen, das Schicksal zu überlisten.

Ausgefallene Todesszenen auch in Teil sechs zu erwarten

Laut Perry soll das neue Drehbuch von Ersthelfern und Rettungssanitätern handeln, die bekanntlich tagtäglich dem Tod ins Auge blicken. Produziert wird die Fortsetzung übrigens von Jon Watts („Spider-Man“), während das Regieduo Zach Lipovsky und Adam B. Stein die Regie übernehmen werden.

Man kann gespannt sein, was man sich für „Final Destination 6“ alles einfallen lässt. Denn sicher ist, dass man sich abermals auf ein wunderbar blutiges und auch unterhaltsames Horror-Fest freuen darf mitsamt neuen ausgefallenen, blutigen Todesszenen.

