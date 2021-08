Die 50 besten Filme aller Zeiten – Männer! Erinnern wir uns an die letzten Dekaden Filmgeschichte, schießen uns direkt zahlreiche Blockbuster und Kultfilme sowie Klassiker in die Birne. Kurze Zeit später dann immer noch ein Film mehr, von dem man denkt‚ ja, den muss man gesehen haben. Es ist einfach genial, wie viele herausragende Filme es gibt. Und dass genreübergreifend, von Action, Horror, Science-Fiction über Komödien bis hin zu Thrillern oder Dramen.

Wir haben unsere Köpfe in der mann.tv-Redaktion zusammengesteckt, um aus diesem irrsinnig großen Pool an Must-See-Filmen die besten auszusuchen. Und zwar die besten Filme, die man(n) gesehen haben muss! Das war nicht einfach und sicherlich fehlt dem einen oder anderen von euch ein Film in dieser Auflistung. Aber seien wir ehrlich, würden wir allen gerecht werden wollen, wird das hier eine Fahrt, die niemals endet. Drum freut euch mit uns zusammen an den Filmen, die unserer Meinung nach jeder Mann gesehen haben muss!

PLATZ 50: Highlander – Es kann nur einen geben (1986)

In diesem Fantasy-Actionstreifen rollen Köpfe, wenn es heißt: „Es kann nur einen geben!“ Ein zeitloser, echt origineller Kultfilm, optisch atemberaubend und mit Christopher Lambert in seiner besten Rolle! Nicht zu vergessen der epische Soundtrack der Rockikonen Queen!