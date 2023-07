Filme, Serien und Dokus: Die Neuheiten im Juli 2023 bei Disney Plus – Im Juli 2023 erwartet die Abonnenten von Disney Plus Vielzahl an neuen Filmen, Serien und Dokumentationen. Es stehen spannende Veröffentlichungen in den kommenden Wochen bevor, die jedem Geschmack gerecht werden. Pünktlich zur bevorstehenden Shark Week vom 11. bis zum 18. Juli wird der Streaming-Anbieter Disney Plus den gesamten Monat über mit fesselnden Hai-Inhalten begeistern. Darüber hinaus könnt ihr euch auf den zeitlosen Filmklassiker "True Lies - Wahre Lügen" freuen, in dem Arnold Schwarzenegger und die Ikone des Halloween-Films, Jamie Lee Curtis, die Hauptrollen übernehmen.

Ein weiteres Highlight in diesem Monat ist die kultige Animationsserie Futurama, die ab dem 24. Juli 2023 bei Disney Plus mit ihrer 11. Staffel vertreten sein wird. Ebenso erwartet euch mit der Serie "Hör mal, wer da hämmert" mit Tim Allen in der Hauptrolle, in der ein untalentierter Handwerker im Mittelpunkt steht und die mit acht Staffeln ab dem 26. Juli 2023 zum Streamen verfügbar sein wird.

Last, but not least, feiert Micky Mouse am 28. Juli 2023 mit "Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly" sein einstiges Debüt erneut. Diese Version der Walt-Disney-Maus wird ab 2024 nicht mehr urheberrechtlich geschützt sein.

Hier ist die vollständige Liste der Neustarts auf Disney+ im Juli 2023

Neue Filme:

"Kizazi Moto: Generation Fire" (5. Juli)

"Baby Haie: Vom Ei zum Jäger" (7. Juli)

"Haie von oben" (7. Juli)

"Badetag" (7. Juli)

"Der Freizeitkapitän" (7. Juli)

"Micky, der Bauarbeiter" (7. Juli)

"Frankies Katzenmusik" (7. Juli)

"Goofy macht Gymnastik" (7. Juli)

"Tanz der Skelette" (7. Juli)

"True Lies: Wahre Lügen" (14. Juli)

"Die große Hai-Zählung" (14. Juli)

"Das Turnier der Haie" (14. Juli)

"Unersättlich: Haie, die alles fressen" (14. Juli)

"Superkräfte der Haie" (21. Juli)

"Hai vs. Boot" (21. Juli)

"Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly" (28. Juli)

"Imagine Dragons: Live in Vegas" (30. Juli)

Neue Serien:

"The Great North: Staffel 3" (5. Juli)

"The Nanny's Secrets" (5. Juli)

"Akte Hai: Dem Raubtier auf der Spur: Staffel 2" (5. Juli)

"Haie auf Angriff: Staffel 8" (5. Juli)

"Ganz oder gar nicht: Die Serie" (12. Juli)

"The Secrets of Hillsong" (12. Juli)

"The Company You Keep" (12. Juli)

"Große Erwartungen" (12. Juli)

"A Superfantastica Historia do balao" (12. Juli)

"Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur" (12. Juli)

"The Lesson is Murder" (19. Juli)

"Snowfall" (19. Juli)

"Chapelwaite" (19. Juli)

"Futurama: Staffel 11" (24. Juli)

"How I Met Your Father: Staffel 2" (26. Juli)

"Drag Me to Dinner" (26. Juli)

"Hör mal, wer da hämmert: Staffel 1-8" (26. Juli)

"Hitlers Zeitzeugen: Die unveröffentlichten Aufnahmen" (27. Juli)

