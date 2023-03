Willkommen zur Fortführung unserer Reihe mit coolen Film-Trailern von damals. Dieses Mal gehen wir ins Jahr 1987 zurück und präsentieren euch den originalen Trailer zu einem wahren Trash-Klassiker. Die Rede ist von „Die Barbaren“, erinnert ihr euch noch an diesen Super-Trash? Einmal gesehen, hat ihn wohl bis heute keiner vergessen. Ein Fantasy-Abenteuer, das bis heute eine große Fangemeinde hinter sich weiß und ohne Frage zu den Kultstreifen der 80er gehört.

„Die Barbaren“ zeichnete sich zwar durch seine trashige Machart aus, allerdings wusste der Film auch eine ideenreiche Story hinter sich. Hinzu kamen wirklich ungewöhnliche Darsteller und Filmsets. Außerdem schaffte es der Film auf wunderbare Weise, Humor mit brutal-blutiger Barbaren-Action zu mischen. Ja, ein unvergessener amerikanisch-italienischer Barbarenfilm, der allerdings im Kino voll auf die Nase fiel:

Im Kino flop, im Heimkino topp

Spielte der Streifen bei einem Vier-Millionen-Budget doch gerade mal 800.000 US-Dollar an den Kinokassen ein. Berühmtheit erlangte „Die Barbaren“ eher im Nachhinein in den Videotheken und somit in den Heimkinos. Noch nicht gesehen? Okay, dann nachfolgend der Plot in der Zusammenfassung:

Verschleppt, versklavt und in Rache vereint: Jahre, nachdem sie vom tyrannischen Kadar entführt worden sind, gelingt den muskelbepackten Barbarenzwillingen Kutchek und Gore die Flucht. Gemeinsam mit der schönen Ismena machen sie sich auf den Weg, den magischen Rubin wiederzufinden, der ihrem Volk Friede und Glück bringen soll. Doch der Weg dorthin führt nur über den Sieg gegen das Böse, das in Kadar seinen fähigsten Handlanger hat.

Na, Bock auf diese Barbaren? Dann holt euch weiteren Hype mit dem originalen Trailer von damals!