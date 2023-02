Film über Michael Jackson: Hauptdarsteller für den King of Pop gefunden – Seit einigen Jahren blüht das Genre der Musikfilme wieder immens auf. So begeisterten in der vergangenen Zeit Filme wie „Rocketman“ über Elton John, „Bohemian Rhapsody“ über Queen und zuletzt das biografische Filmdrama „Elvis“ Millionen von Fans. Nun steht ein weiterer sogenannter Biopic-Film an, der dieses Mal keinen Geringeren als den King of Pop näher beleuchten will.

Die Wiederauferstehung des verstorbenen Musiktitanen Michael Jackson übernimmt der wohlbekannte Regisseur Antoine Fuqua („Bullet Train“, „Training Day“). Der Titel des Biopic soll den schlichten Namen „Michael“ tragen. Es ist sicherlich kein Leichtes ein Film über eine derart große Persönlichkeit zu drehen, die von vielen als einer der größten aber auch umstrittensten Künstler unserer Zeit genannt wird.

„Ich fühle mich demütig und geehrt“

Jedoch auch, da die Erwartungshaltung von Millionen von hartgesottenen Michael-Jackson-Fans gigantisch hoch sein dürfte. Während man produktionstechnisch noch am Anfang steht, gibt es jetzt allerdings eine der wichtigsten Neuigkeiten, die es zu diesem Streifen geben kann. Denn es wurde der Hauptdarsteller für den King-of-Pop-Film gefunden. Eine Besetzung, mit der ein ganzer Film stehen, aber auch fallen kann.

Zur Überraschung aller wird in die Rolle der Pop-Legende einer aus ihrer Familie springen. So veröffentlichte Regisseur Antoine Fuqua über seinen Instagram-Kanal, dass Michael Jacksons Neffe Jaafar die Hauptrolle in „Michael“ bekommen hat. Jaafar Jackson kommentierte dies mit den Worten: „Ich fühle mich demütigt und geehrt, die Geschichte meines Onkels Michael zum Leben zu erwecken.“

Es bleibt indes spannend. ob Jaafar Jackson der Einzige sein wird, der Michael Jackson im Film verkörpern wird. Schließlich wurde bereits bekannt, dass „Michael“ die ganze Lebensgeschichte der Musikikone zeigen will. Daher wird es sicherlich noch ältere Darsteller als den 26-jährigen Jaafar benötigen, um Michael Jackson in all seinen Phasen des Lebens authentisch zeigen zu können.

Nicht zu vergessen die Version des kleinen Michael, denn der Film wird bereits in den Kindheitstagen des Künstlers ansetzen, bevor dieser zur Pop-Legende wurde, nämlich mit der Familienband „The Jackson Five“.

Quelle: bild.de