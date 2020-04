Willkommen, Film-Freunde, zu einer neuen Runde mit Film-Trailern von damals und dem Kultstreifen „I Am Legend“ aus dem Jahre 2007. Mit der Endzeit wurde in den letzten Jahrzehnten filmtechnisch reichlich experimentiert. Dieser Endzeitschocker mit Will Smith gehört dabei sicher zu den stärksten Vertretern des Genres. Denn scheinbar einer der letzten Menschen auf Erden zu sein, das ist eine harte Nuss. Dass dem so ist, dafür hat ein außer Kontrolle geratenes Virus gesorgt.

Nun muss ein Militärvirologe mit seinem Hund im entvölkerten New York auf die Suche nach Menschen und einem Gegenmittel gehen. „I Am Legend“ gehört zu den beeindruckenden Blockbustern, die eine echte Schauergeschichte mit phänomenalen Bildern, düsterer Atmosphäre und reichlich Spannung kombinieren.

Mittendrin Will Smith – und das in einer seiner besten Rollen. Gut anderthalb Stunden verfolgt man, wie er durch gespenstische Szenerien streift. Das mit einer so dichten Stimmung, dass man letztendlich packende Unterhaltung spendiert bekommt.

Auch wenn „I Am Legend“ anfangs mit reichlich Kritik überschüttet wurde, so zählt der Streifen heute, 13 Jahre und Millionen von Fans später, zu den Genre-Kultfilmen. Ein Film, der mit dem Grundthema der immerwährenden Virus-Bedrohung bis heute Aktualität wahrt. Solltet ihr diesen Virus-Klassiker noch nicht gesehen haben, nachfolgend der Plot im Detail:

Auch der hervorragende Wissenschaftler Robert Neville konnte den von Menschenhand entwickelten Virus nicht in den Griff bekommen – grausam und unerbittlich breitete sich die Epidemie über den gesamten Erdball aus. Unaufhaltsam. Unheilbar.

Aus unbekannten Gründen ist Neville immun – als einziger Mensch hat er in den Ruinen von New York City überlebt. Vielleicht ist er sogar der letzte Mensch auf der ganzen Welt. Seit drei Jahren funkt er unbeirrt Botschaften durch den Äther – in seiner Verzweiflung sucht er so den Kontakt zu möglichen anderen Überlebenden.

Doch der letzte Mensch auf der Erde ist nicht allein: Lichtscheue Mutanten – die Infizierten – beobachten Neville auf Schritt und Tritt. Sie warten ab, bis er eines Tages einen tödlichen Fehler begeht. Neville geht davon aus, dass die Zukunft der Menschheit allein von ihm abhängt.

Deshalb verfolgt er hartnäckig sein Ziel: Er will die verheerenden Folgen des Virus umkehren, indem er die Immunstoffe seines eigenen Blutes nutzt. Doch er steht als Einzelkämpfer einer gewaltigen Übermacht gegenüber. Und die Zeit läuft ihm davon…