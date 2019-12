Autor: Erik Rössler

Den neuen Teil unserer Reihe mit Film-Trailer von damals widmen wir einem wahren Klassiker der 90er – „Der mit dem Wolf tanzt“ aus dem Jahr 1990. Dieser Kultstreifen zählt mit zu den besten Western und hat Filmgeschichte geschrieben. Ein wahres Wild-West-Epos mit Hollywood-Liebling Kevin Costner in der Hauptrolle, der mit hier zugleich auch sein Regiedebüt feierte. Es wurde ein Megaerfolg, der damals alleine in Deutschland über 6,6 Millionen Zuschauer ins Kino lockte.

Heute ist „Der mit dem Wolf tanzt“ nicht mehr aus dem Western-Genre wegzudenken und hat Kultstatus erreicht. Zumal der Cast, allen voran Kevin Costner, hier brillant besetzt wurde. Hinzu kommt diese extreme Intensität des Films, mit seinen phänomenalen Bildern und dieser dichten Western-Atmosphäre. Nicht zu vergessen der mitreißende Plot.

Der Kriegsmaschinerie überdrüssig, lässt sich Leutnant John Dunbar an die äußerste Grenze der Zivilisation an einen einsamen Posten im Indianergebiet versetzen. Nach Monaten der Einsamkeit macht Dunbar Bekanntschaft mit den Sioux. Die ersten Begegnungen mit Indianern sind von Misstrauen überschattet, doch allmählich kommen sie sich näher und Dunbar lernt Leben und Kultur der Sioux kennen.

Der scheinbare Frieden hat jedoch ein abruptes Ende, als die Armee den „Indianerfreund“ aufspürt. „Der mit dem Wolf tanzt“ gehört noch zu diesen epochalen Streifen, die man heute mehr und mehr vermisst. Ein Film, dessen 174-minütige Kinofassung keine einzige Länge hat, während man in dieses beeindruckende Western-Abenteuer aufgesaugt wird. Ein Blockbuster der Extraklasse, der heute noch so in seinen Bann zieht wie vor rund 30 Jahren!