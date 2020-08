Heute geht es fröhlich weiter mit Film-Trailern von damals. Dieses Mal haben wir einen echten Klassiker ausgegraben, nämlich „Bullitt“ aus dem Jahre 1968. Dieser Streifen machte dabei nicht nur eine gute Figur als fesselnder Krimi und Thriller, sondern ging auch in die Geschichte ein mit seiner heißen Bleifuß-Action.

Wer erinnert sich da nicht an die legendären und bis heute nur selten erreichten Verfolgungsjagden. Insbesondere das wahnsinnige Duell zwischen dem 1968er Ford Mustang Fastback und dem 68er Dodge Charger R/T in San Francisco. Eine rund 10-minütige Verfolgungsjagd, die „Bullitt“ bei allen Genrefans zum Kultfilm gemacht hat.

Dann wäre da noch der unerreichte Steve McQueen in der Hauptrolle, der übrigens bei fast allen Verfolgungsszenen selbst am Steuer saß. Richtig cool ist zudem, dass seinerzeit selbstverständlich alle Stunt- und Autoszenen ohne Computer oder Blue Screen auskommen mussten – authentische Action pur. Diese Erdigkeit, dieses Handwerk, merkt man dem Streifen auch an – und macht ihn auch über ein halbes Jahrhundert später immer wieder sehenswert.

In „Bullitt“ geht es um den Polizei-Detective Frank Bullitt. Der steht unter Druck, denn ein Kronzeuge, der unter seiner Bewachung stand, ist niedergeschossen worden. Bei seinen Ermittlungen macht Bullitt eine hochbrisante Entdeckung. Plötzlich steht er selbst auf der Abschussliste der Verbrecherorganisation – und ihm bleiben nur 24 Stunden Zeit, die Killer zu entlarven.

Schaut euch den originalen Trailer an und schwelgt in Erinnerungen an einen wahren Kult-Klassiker.