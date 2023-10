Film-Tipps zu Halloween: Klassiker und Horror-Heimkino-Highlights in 4K – Wenn es draußen dunkler wird, die Tage kürzer und das Wetter schlechter, wird es Zeit, sich wieder mehr vor dem Heimkino einzugraben. Außerdem ist es am 31. Oktober 2023 wieder soweit und wir feiern den Tag des Kürbiskopfes. Ohne Frage zählt Halloween für Gruselfreunde zu den schönsten Tagen des Jahres.

Schließlich stehen am letzten Tag des Oktobers Geister, Dämonen und alles mögliche andere Horrorgekreuch im Fokus. Filmtechnisch bekommen Heimkino-Fans in diesem Jahr zu Halloween ebenfalls einige Leckerbissen geboten. Denn Paramount Home Entertainment hat einige Klassiker und wahre Horror-Highlights neu auf den Markt gebracht – und einige davon erstmals in 4K.

Nachfolgend zeigen wir euch, was Horror-technisch passend zu Halloween auf euch wartet.

Wir beginnen mit „Halloween H20 - 20 Jahre später“, seines Zeichens der gefeierte, siebte Teil der ikonischen Slasher-Reihe. Diesen Klassiker gibt es ab sofort erstmals in 4K UHD als limitiertes Steelbook. In diesem fesselnden Slasher beginnt der „Halloween“-Horror zwei Jahrzehnte, nachdem Laurie Strode dem mörderischen Treiben ihres Bruders Michael entkam erneut. Jetzt hat sie ein neues Leben und eine eigene Familie.

Aber die Angst vor ihrem Bruder ist immer noch ein ständiger Begleiter in ihrem Leben. Besonders ihr Sohn John, gespielt von Josh Hartnett, findet ihre Überfürsorge ziemlich erdrückend. Doch als John eine Halloween-Party gegen den Willen seiner Mutter organisiert, taucht ein unerwarteter Gast auf. Ja, und wer könnte das wohl sein? Überraschung: Michael Myers ist wieder da, um sein schauriges Handwerk fortzusetzen!

Halloween H20 erstmals in 4K UHD (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 5. Okt. 23

Pünktlich zur Gruselsaison, also kurz vor Halloween, ist zudem die „Scream 6-Movie Collection“ erschienen. Wer auf das Kult-Franchise steht, sollte sich das nicht entgehen lassen. Denn in dieser Collection gibt es erstmals alle sechs Teile der ikonischen Slasher-Reihe zusammen, und zwar in voller Länge und ungeschnitten. Manche erinnern sich vielleicht noch daran, dass der erste Teil der Serie, „Scream – Schrei!“, einst sogar auf dem Index landete. Aber das ist Geschichte.

Seit 2011 darf der Film wieder ab 16 Jahren verkauft werden. Kurz gesagt: Wer sich die „Scream 6-Movie Collection“ schnappt, bekommt die Filme „Scream – Schrei!“, „Scream 2“, „Scream 3“, „Scream 4“, „Scream 5“ und natürlich den neuesten Streifen „Scream VI“. Ein echtes Must-have für Fans oder solche, die es werden wollen.

Scream 6-Movie Collection auf Blu-ray und DVD (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 5. Okt. 23

Weiter geht es mit der Horror-Überraschung des Jahres 2022. Die Rede ist natürlich von „Smile – Siehst du es auch?“. Jene Horror-Perle, die Millionen von Menschen weltweit gruselte und es zu einer Box-Office-Sensation schaffte, gibt es nun als limitiertes 4K UHD Steelbook. Zwar hatte der Film ein Produktionsbudget von 17 Millionen US-Dollar, aber mit diesem Erfolg hatte wohl niemand gerechnet, spielte er doch bereits nach zwei Wochen die Ausgaben wieder ein.

Geld hin, Geld her, Zahlen jucken am Ende des Tages die Zuschauer nicht. Vielmehr das, was einem geboten wird – und hier feierten Kritiker und Horror-Fans gleichermaßen das Spielfilmdebüt von Regisseur Parker Finn. Denn es ist ein extrem atmosphärischer und herrlich gruseliger Horror-Streifen zugleich, den ihr nun in bester Bild- und Tonqualität in 4K UHD im Heimkino erleben dürft.

Smile - Siehst du es auch? 4K UHD Steelbook (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 5. Okt. 23

Außerdem bekommen Horror-Fans einen echten Grusel-Klassiker für den nächsten Horror-Abend im Heimkino geboten. Die Rede ist vom unvergessenen 60er Kultfilm „Rosemary’s Baby“ von Roman Polanski, den es nun ebenfalls erstmals als 4K UHD zu kaufen gibt. Ein legendärer Genre-Klassiker aus dem Jahr 1968, der auch nach 55 Jahren noch so herrlich gruselt wie damals. „Rosemary's Baby“ wird oft als ein Meilenstein des Horror-Genres angesehen.

Der Film erzählt die Geschichte von Rosemary Woodhouse und ihrem Ehemann Guy, die in ein Apartment in einem alten Gebäude in New York City ziehen. Doch anstatt dort ein schönes Leben zu haben, werden sie mit einer satanischen Verschwörung konfrontiert, die sich auf Rosemarys ungeborenes Kind konzentriert. „Rosemary's Baby“ wird hierbei für seine subtile Art und Weise gefeiert, Spannung. Bedrohung und Angst zu erzeugen. Ein Film, der viele spätere Werke im Psycho-Horror-Genre beeinflusst hat.

Rosemary's Baby - Jetzt erstmals als 4K UHD (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 12. Okt. 23

Horror-Fans, die alte Klassiker und echte Genre-Highlights in bester Qualität erleben wollen, bekommen hier eine spannende und reizvolle Auswahl, um sich sowohl Grusel als auch Horror passend zu Halloween in ihr Heimkino zu holen. Neben den obengenannten Filmen haben Paramount Home Entertainment übrigens auch den Gothic-Horror-Klassiker „Sleepy Hollow“ mit Johnny Depp erstmals als 4K UHD veröffentlich. In diesem Sinne: Happy Halloween oder einfach nur schaurig-schöne Heimkino-Abende.