„Kampf der Welten“ und „Der jüngste Tag“ – Film-Tipp – Vor dem Hintergrund von explodierenden Sternen und invasiven Aliens tummeln sich zwei Filmklassiker, die seit über 70 Jahren SciFi-Fans in ihren Bann ziehen. „Kampf der Welten“ und „Der jüngste Tag“, zwei absolut zeitlose Meisterwerke der 50er Jahre, erscheinen nun in gestochen scharfer 4K-UHD-Qualität für das Heimkino – und das im Doppelpack.

Das verspricht ein mitreißendes und intensives Seherlebnis, bei dem Nostalgie auf moderne Technologie trifft. Als „Kampf der Welten“ im Jahr 1953 erstmals auf der großen Leinwand erschien, steckte das filmische Science-Fiction-Genre noch in seinen Kinderschuhen. Der Film, der auf H.G. Wells gleichnamigem Roman basiert, setzte damals Maßstäbe in Sachen Spezialeffekte und Storytelling. Bis heute gilt „Kampf der Welten“ als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und gilt als Vorreiter späterer populärer Alien-Invasionsfilme.

4K-UHD-Optimierung überaus gut gelungen

Die Neuveröffentlichung in 4K-UHD holt diesen Klassiker in die Gegenwart und präsentiert ihn in einer visuellen Qualität, die es so vorher noch nicht gab. Die lebendigen Farben und die detailreiche Darstellung sorgen dafür, dass die Alien-Invasion so real wie nie zuvor wirkt. Zudem werden dank der hohen Auflösung selbst subtile Details und Texturen sichtbar, die in älteren Versionen untergingen.

Und wenn wir schon von SciFi-Klassikern reden, dann darf natürlich „Der jüngste Tag“ keinesfalls fehlen. In diesem Werk aus dem Jahr 1951 wird die Erde von einer mysteriösen, alles vernichtenden Kraft heimgesucht. Durch die Veröffentlichung in 4K-UHD erhält auch dieser Kultfilm einen optischen Neuanstrich. Sowohl „Kampf der Welten“ als auch „Der jüngste Tag“ hat die technische 4K-UHD-Optimierung sichtlich gutgetan, sodass beide Klassiker noch mal in einem neuen Licht erstrahlen.

Die Heimkino-Veröffentlichung dieser beiden Film-Klassiker in 4K-UHD ist für alle Genrefans also die beste Gelegenheit, diese ikonischen Werke in einer Qualität zu erleben, die ihrem Kultstatus gerecht wird. Obwohl sie aus einer Zeit stammen, in der die filmische Darstellung von Science-Fiction und Apokalypse noch in den Kinderschuhen steckte, haben sie bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

Das erwartet euch in „Kampf der Welten“ und „Der jüngste Tag“

Wir können daher allen Genrefans die 4K-UHD dieser beiden Klassiker nur wärmstens ans Herz legen. Solltet ihr diese beiden Kultfilme noch nicht kennen, abschließend ein paar Zeilen zu dem, was euch in „Kampf der Welten“ und „Der jüngste Tag“ erwartet: In „Kampf der Welten“ dreht sich alles um eine außerirdische Invasion. Erdlinge erleben das Grauen, als die Tripods, riesige dreibeinige Kriegsmaschinen, die Erde angreifen.

Die Maschinen sind nicht nur technologisch den Menschen überlegen, sondern scheinen auch immun gegen alle Gegenangriffe zu sein. Trotz aller Bemühungen der Menschheit ist es ein kleines Detail der irdischen Biologie, das den Ausgang der Geschichte entscheidet. „Der jüngste Tag“ präsentiert euch ein etwas anderes Szenario. Hier ist es kein außerirdischer Feind, sondern die Natur selbst, die zur Bedrohung wird. Ein Atomtest löst nämlich eine Reihe von Naturkatastrophen aus, welche die Welt an den Rand der Zerstörung bringen.

„Kampf der Welten“ & „Der jüngste Tag“ (4K UHD / BD) – Paramount Pictures – VÖ: 7. Sep. 23