Heimkino-Filmtipp – „Gesprengte Ketten“ ist einer dieser legendären Film-Klassiker, der 1963 unter der Regie von John Sturges veröffentlicht wurde und schnell zum Kultfilm avancierte. Für alle Fans gibt es nun dieses unvergessene Kriegsabenteuer für das Heimkino in 4K und somit in bester Ton- sowie Bildqualität als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray + Blu-ray) aber auch als Single-DVD.

Basierend auf einer wahren Begebenheit, schildert der Film den Versuch einer großen Gruppe alliierter Kriegsgefangener, aus dem deutschen Kriegsgefangenenlager Stalag Luft III während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944 zu entkommen. Eigentlich gilt das Lager als ausbruchsicher. Doch Major Bartlett und seine Mithäftlinge Hilts und Hendley – allesamt Fliegeroffiziere, die zuvor schon aus anderen Lagern geflohen sind – lassen sich von den strengen Sicherheitsmaßnahmen jedoch nicht abschrecken.

Einer der spektakulärsten Gefängnisausbrüche der Geschichte

Gemeinsam organisieren sie einen Massenausbruch, der zu einem der spektakulärsten Gefängnisausbrüche der Geschichte werden wird. „Gesprengte Ketten“ begeistert hierbei in allen Bereichen. Diese beginnen bei der begnadeten Regiearbeit von John Sturges, der detailgetreu die damaligen Ereignisse auf die Leinwand bringt. Und dann haben wir da natürlich noch Kultstar Steve McQueen, der in diesem Kriegsabenteuer eine ikonische Darstellung liefert. Wer erinnert sich denn bitte nicht an seine so berühmte Motorradszene.

Generell bietet der Streifen neben McQueen eine beeindruckende Ensembleleistung mit unter anderem Richard Attenborough, James Garner, Charles Bronson sowie Donald Pleasence. „Gesprengte Ketten“ zeichnet sich zudem durch seine Themen wie Tapferkeit, Freiheit und Kameradschaft aus, die einen jede Minute des Films mit den Protagonisten mitfiebern lassen. Ohne Frage hat der Streifen das Genre in vielerlei Hinsicht geprägt und diente als Referenzwerk für viele nachfolgende Film-Produktionen.

Film-Klassiker & Genre-Meisterwerk

Vor allem aber hatte der Film einen nachhaltigen Einfluss auf die Filmgeschichte und die öffentliche Wahrnehmung des Zweiten Weltkriegs. Denn auch wenn „Gesprengte Ketten“ die Ereignisse aus einer alliierten Perspektive darstellt, wird er oft als einer der ausgewogensten Kriegsfilme angesehen. Und so bleibt dieser Film-Klassiker auch mehrere Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung ein gern gesehenes Meisterwerk, dass man nun in 4K noch mal ganz neu erleben kann.

„Gesprengte Ketten“ als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray + Blu-ray) aber auch als Single-DVD – Capelight Pictures – VÖ: 22. Sep. 23