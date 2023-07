Die Geschichte der Filmfestspiele von Cannes ist voller Anekdoten und Kontroversen. Eine der größten dürfte aber sicherlich der Film „The Brown Bunny“ ausgelöst haben, der etliche Zuschauer dazu veranlasste, den Saal noch während der Vorführung zu verlassen.

Das Programm in Cannes ist bekannt dafür, nicht den üblichen auf Massenmarkt getrimmten Einheitsbrei aus Hollywood abzubilden, sondern auch kleine Arthaus-Filme zu zeigen, die höchstens für das Programmkino geeignet sind oder teils direkt im Heimkino starten.

Darunter befinden sich nicht selten Filme, die sehr kunstvoll sein können, mitunter aber auch gerne mal ihr Ziel verfehlen, so wie es eben „The Brown Bunny“ im Jahr 2003 gelungen ist, als auf den Filmfestspielen in Cannes etwa auch Lars von Triers „Dogville“, Clint Eastwoods „Mystic River“ und der letztendliche Gewinner „Elephant“ von Gus Van Sant zu sehen waren.

Die Zuschauer dürften sich an erstgenannten Film aber wohl sicherlich noch am besten erinnern, der offenbar eine Herzensangelegenheit für den Regisseur Vincent Gallo darstellte, fungierte dieser doch daneben nicht nur als Produzent, Kameramann und Drehbuchautor, sondern auch noch als Schauspieler in der Hauptrolle des Rennfahrers Bud Clay.

Sogar den Schnitt, das Casting, das Szenenbild und die Kostüme gehen auf Gallos Konto.

Insgesamt könnte man das Road Movie wohl als eine langatmige Erzählung ohne großartige Höhepunkte bezeichnen, wenn es da nicht diese eine ganz spezielle Szene gäbe, anlässlich derer das Publikum Zeuge eines echten mehrminütigen Blowjobs im Close-up wurde.

Tatsächlich hatte das Ganze mit Schauspielerei nicht viel zu tun, handelte es sich bei der Frau in der Szene doch um Chloë Sevigny, die zum Zeitpunkt des Drehs auch im realen Leben in einer Partnerschaft mit Gallo war.

Der intime Einblick in das … Privatleben der beiden Darsteller kam weder beim Publikum noch bei den Kritikern besonders gut an. Die 2013 verstorbene Filmkritiker-Legende Roger Ebert nannte „The Brown Bunny“ sogar den schlechtesten Film in der Geschichte von Cannes.

Gallo reagierte daraufhin empört, nannte Ebert ein „fettes Schwein“, der jedoch souverän konterte, indem er Gallos Wutausbruch als unterhaltsamer bezeichnete, als sich dem Film anzusehen – und schaffe er es eines Tages, abzunehmen, dann sei Gallo leider immer noch der Regisseur von „The Brown Bunny“.

Eine überarbeitete und 25 Minuten kürzere Fassung des Films sollte den Streifen aus Eberts Sicht dann aber doch noch retten, der schließlich eine Daumen-Hoch-Bewertung vergab.

Sevigny wiederum büßte die Zusammenarbeit mit ihrer Agentur ein, welche die Meinung vertrat, dass die Schauspielerin sich mit der Szene die Karriere versaut habe. Sevigny sah das jedoch anders und erklärte in einem Interview: „Im Kontext des Endes hat auch der viel gescholtene Blow-Job seinen Sinn und dient nicht nur der sexuellen Befriedigung von Vincent Gallo, wie mancher Kritiker verächtlich schrieb.“

