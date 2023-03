Film-Legende John Wick: Keanu Reeves erläutert seine Liebe zum Charakter – Seit nunmehr zehn Jahren schlüpft Hollywood-Ikone und Fan-Liebling Keanu Reeves in der gleichnamigen Filmreihe in den schwarzen Anzug des fiktiven Auftragskillers John Wick. Nun kehrt er für einen vierten Auftritt auf die Kinoleinwand zurück – erste Kritiken feiern „John Wick: Kapitel 4“ bereits als einen „der besten Actionfilme aller Zeiten“. Noch diesen März soll der neue Streifen in die Kinos kommen. Keanu Reeves erklärte nun, warum er nach so langer Zeit immer wieder zu dieser Figur zurückkehrt.

Zyniker, die nur Geld als Grund dahinter vermuten, müssen sich angesichts des Lebensstils und der karitativen Aktivitäten des Ausnahme-Stars eines Besseren belehren lassen. Keanu Reeves ist nachweislich dafür bekannt, große Teile seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden oder zu verschenken, seinen Kollegen am Set in finanziellen Notlagen mit Hypotheken und dergleichen zu helfen oder seine Stuntleute mit Rolex-Uhren zu überhäufen. Der Schauspieler bezeichnet seinen Film laut dem Portal „LADbible“ als einen der schwierigsten, die er je gedreht habe.

Das dürfte nicht zuletzt an der epischen Länge liegen:

Denn „John Wick: Kapitel 4“ dauert sage und schreibe zwei Stunden und 49 Minuten. In der Handlung ist John Wick nach seiner Auseinandersetzung mit seiner eigenen Assassinen-Gilde immer noch ein gesuchter Mann. Die Hohe Kammer hat ein unvorstellbares Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Doch John Wick ist kein Gejagter, sondern stets Jäger – und er glaubt, einen Weg gefunden zu haben, die Hohe Kammer besiegen zu können, um seine Freiheit zu erlangen. Doch dafür muss er sich neuen, mächtigen Allianzen und Gegnern stellen, die einstige Verbündete zu neuen Feinden machen.

Ein Kampf, der John Wick rund um den Globus führen wird – unter anderem auch nach Berlin. „John Wick: Kapitel 4“ ist hochkarätig besetzt mit großen Namen wie Donnie Yen und Laurence Fishburne sowie Bill Skarsgård, außerdem mit Rina Sawayama und Hiroyuki Sanada und vielen mehr. Die Hauptrolle spielt natürlich wieder einmal Keanu Reeves als John Wick. Eine Figur, die der Schauspieler nach eigener Aussage liebt. Unlängst gab er „Metro“ anlässlich der Premiere von „John Wick: Kapitel 4“ ein Interview dazu.

Wörtlich führte Reeves aus:

„Ich gebe mir wirklich Mühe, aber bei John muss man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben.“ So erklärt Keanu Reeves, was ihn seit 2014 immer wieder zum Charakter zurückkehren lässt: „Ich mag seinen Humor, seinen Willen, ich mag seine Traurigkeit und es macht wirklich Spaß, ihn in diesen Filmen zu spielen, es sind unterhaltsame Filme.“ Eine Meinung, die auch von ersten Kritikern geteilt wird, die „John Wick: Chapter 4“ bereits sehen durften. Für sie hat es sich gelohnt, vier Jahre auf die Fortsetzung zu warten. So schreibt ein Kritiker:

„Einer der besten Actionfilme, die je gedreht wurden, #JohnWick4 übertrifft alle 3 Vorgänger in Sachen Handlung, Umfang und Einsatz, unzählige erstaunliche Versatzstücke, kaum zu glauben, dass das alles in einen Film passt, Bill Skarsgård spielt groß auf, höllisch spannendes Franchise-Finale (?) 9,5/10“. Ein anderer zitiert „LADbible“ wie folgt:

„Ich habe #JohnWick4 im IMAX gesehen und empfehle das auch! Es gibt mehr Tote als in den drei vorherigen Filmen zusammen. Keanu Reeves als John Wick hält sich wieder einmal nicht zurück und ist eine Macht, mit der man rechnen muss. Dieser Film nimmt einen mit auf eine Reise um die Welt und liefert die atemberaubendsten Kämpfe und Actionszenen in einem genreverändernden Epos, das Herzklopfen und Spannung verspricht!“

Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden – „John Wick: Kapitel 4“ ist ab dem 23. März in den Kinos zu sehen.

Quelle: ladbible.com