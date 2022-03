Eine neue Runde steht an mit Film-Trailern von damals und dieses Mal haben wir einen weiteren Kultfilm des Roadrace-Kinos am Start. Genauer gesagt haben wir euch den originalen Trailer zu „Auf dem Highway ist die Hölle los“ („The Cannonball Run“) aus dem Jahre 1981 aufgetrieben. Wer kennt und liebt diesen PS-Kracher nicht, der bis heute zu den Must-see-Streifen des Genres zählt? Eine herrliche Actionkomödie mit dem wohl chaotischsten Autorennen der Filmgeschichte.

Der Trailer dazu kommt dabei wie eine Nostalgiebombe angerauscht und sollte den Drang des Widerschauens direkt auf 100 Prozent donnern lassen. „Auf dem Highway ist die Hölle los“ ist einfach so wunderbar einfach gestrickt, spannend und unglaublich witzig mit all seinen heute noch zündenden Gags. So geht schlichte Unterhaltung mit dem größtmöglichen Spaßeffekt. Das mit einem Staraufgebot, das sich sehen lassen kann.

So sind neben Burt Reynolds auch Granaten wie Roger Moore, Farrah Fawcett, Dean Martin, Jackie Chan, Peter Fonda, Terry Bradshaw oder Bianca Jagger zu sehen. Ohne Frage, diese Vollgas-PS-Action-Komödie ist unbestritten einer DER 80er-Kultfilme.



Noch nicht gesehen, dann nachfolgend der Plot für alle Neu-Raser: Alle zwei Jahre findet in den USA ein berüchtigtes illegales Autorennen von der Ost- zur Westküste statt: der Cannonball Run.

Das lockt die verrücktesten Draufgänger an, wie den als Rettungsfahrer getarnten J.J. McClure, die beiden Schlitzohren in Priesterkostümen Blake und Fenderbaum, den Aston Martin fahrenden Playboy Seymour oder zwei durchgeknallte Japaner mit ihrem High-Tech-Subaru.



Mit heißen Schlitten und fiesen Tricks kämpfen sie bei diesem Rennen ohne Regeln gegeneinander und gegen die Polizei.