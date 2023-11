Fesselndes Spionage-Drama: Deutsche Erstausstrahlung der Serie „Spy/Master“ – Diese Woche wird es spannend auf Warner TV Serie mit der deutschen Erstausstrahlung des sechsteiligen Spionagedramas „Spy/Master“. Ab dem 16. November 2023 tauchen Serien-Fans jeden Donnerstag ab 20:15 Uhr in eine Welt voller Intrigen und Geheimnisse ein. Nicht nur im TV, auch online ist „Spy/Master“ verfügbar.

Die Serie, angesiedelt im Jahr 1978, nimmt die Zuschauer mit in die Hochphase des Kalten Krieges. Im Zentrum steht Victor Godeanu, gespielt von Alec Secăreanu, ein Doppelagent, der in einem gefährlichen Spiel zwischen den Fronten steht. „Spy/Master“ präsentiert eine Woche aus dem Leben dieses fiktionalen Charakters, der sich in einem Netz aus Loyalität und Verrat bewegt. Victor Godeanu ist indes mehr als nur ein Spion.

Von Misstrauen und der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit

Als Securitate-Agent und Vertrauter von Nicolae Ceaușescu, gespielt von Claudiu Bleonț, birgt sein Doppelleben als KGB-Agent immense Risiken. Eine diplomatische Reise nach Deutschland eröffnet ihm die Möglichkeit zur Flucht in den Westen. Hier trifft er auf Figuren wie die Stasi-Agentin Ingrid von Weizendorff (Svenja Jung) und den CIA-Agenten Frank Jackson (Parker Sawyers). Ihr Zusammenspiel ist geprägt von Misstrauen und der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit, um den Verfolgern immer einen Schritt voraus zu sein.

„Spy/Master“, eine Koproduktion von Warner TV Serie und HBO Max, glänzt nicht nur durch seine packende Handlung, sondern auch durch das internationale Team vor und hinter der Kamera. Die Serie, kreiert von Adina Sãdeanu und Kirsten Peters, hat bereits bei einem HBO Europe Drehbuchwettbewerb in Rumänien überzeugt und feierte ihre Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale.

Trailer zum spannungsgeladenen Spionage-Epos

„Spy/Master“ ist ein dramatisches, emotionales und spannungsgeladenes Epos, das die Zuschauer auf eine Reise durch die dunklen Gassen des Kalten Krieges mitnimmt. Mit jeder Folge enthüllt die Serie neue Geheimnisse und hält die Spannung bis zur letzten Minute aufrecht. Mit dem nachfolgenden Trailer zu „Spy/Master“ gibt es einen vielversprechenden Vorgeschmack auf das Spionage-Drama.