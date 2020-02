Autor: Bernhard Trecksel

RTL bringt den 'Domino Day' zurück! – Der TV-Sender RTL hat Neuerungen für sein Nachmittagsprogramm angekündigt, die schon nächste Woche an den Start gehen sollen. So wird es neue Sendungen mit Oliver Geissen, Marco Schreyl und TV-Koch Steffen Henssler geben, so viel steht fest. Doch eine weitere Neuigkeit sorgt bei Fans für Begeisterung – denn die beliebte Eventshow „Domino Day“ soll ebenfalls zurückkehren.

Dies teilte der Sender mit. So werden an jedem Wochentag zwischen 15:00 und 17:30 Uhr die neuen Formate mit den drei genannten TV-Größen anlaufen: Geissen bittet mit „Kitsch oder Kasse“ zu einer neuen Show, bei der ein Kandidatenpaar den Warenwert von zehn Gegenständen einschätzen muss. Liegen die Kandidaten richtig, erhalten sie den wahren Gegenwert in bar, heißt es vom Sender.

Um 16:00 Uhr startet dann die Talkshow „Marco Schreyl“, in der gesellschaftliche Themen auf den Tisch kommen und sowohl Fachexperten wie auch Prominente neben den Gästen vor Ort sein werden.

Danach empfängt Steffen Henssler bei „Hensslers Countdown – Kochen am Limit“ jeweils drei Hobbyköche, denen nur 25 Minuten Zeit bleiben, um eine bestimmte Mahlzeit auf den Punkt zu kochen.

Nebenbei dürfen sie fleißig Fragen beantworten – wissen sie die richtige Antwort, nehmen sie mehr Preisgeld nach Hause. Ab dem Herbst 2020 kehrt dann laut RTL auch der „Domino Day“ zurück. 2009 war das Mitzitter-Format zum letzten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen. Viele Details stehen aber noch nicht fest, so ist etwa noch unklar, wer das ganze moderieren wird. Doch das drückt die Vorfreude bei dem Sender nicht:

„Ich freue mich wahnsinnig, dass wir die größte Kettenreaktion der Welt wieder angehen“, betonte etwa RTLs Unterhaltungschef Kai Sturm.