Feed Me: Trailer zum verstörenden Kannibalen-Horror – Der Menschenfleisch liebende Serienmörder Hannibal Lecter hat in „Das Schweigen der Lämmer“ Filmgeschichte geschrieben. Während Lecter sicherlich zu den weltweit bekanntesten Kannibalen zählt, taucht bald ein neuer psychopathischer Menschenfresser auf: im verstörenden Kannibalen-Horror „Feed Me“.

Zu diesem filmischen Werk ist nun auch der erste Trailer erschienen, der euch einen guten Einblick gibt, was euch bei dieser Horror-Farce bald erwarten wird. Der britische Streifen „Feed Me“ stammt vom Regie- und Autoren-Duo Adam Leader und Richard Oakes („Hosts“), die sich vom deutschen Straftäter Armin Meiwes, auch bekannt unter dem Namen „Kannibale von Rotenburg“, für ihren Film haben inspirieren lassen.

Eine andere Art, qualvoll zu sterben

„Feed Me“ ist allerdings keine Nacherzählung, sondern macht seinen ganz eigenen Film daraus und verlagert das Geschehen nach England. Dort lebt Jed Freeman, ein komplett verzweifelter Mann. Denn seine doch so geliebte Ehefrau Olivia verstarb völlig unerwartet. Seitdem wurde ihm der Boden unter den Füßen weggerissen und obendrein plagen ihn auch noch massive Schuldgefühle. Daraufhin verfällt er in eine tiefe Depression und schaut immer öfter zu tief ins Glas.

Eines Tages lernt Jed Freeman den bizarren Lionel Flack in einer Bar kennen. Während ihres Gesprächs offenbart sich Flack ganz offen als Kannibale. Mit fortlaufender Dauer überzeugt Flack den verzweifelten Jed dann davon, dass er seine Seelenqualen nur dann lösen könne, indem er stirbt. Am effektivsten wäre es dabei, wenn Jed auf möglichst grausame Art dahinscheiden würde. Nämlich in der Form, dass Flack ihn nach für nach und Stück für Stück auffrisst.

Wahrhaft irrer Plot mit starken Hauptdarstellern

Ohne Frage, „Feed Me“ kommt mit einem wahrhaft irren Plot daher, der durchaus auch die eine oder andere moralische Grenze überschreitet. Aber das hebt diesen Film eben auch von der Genrekonkurrenz ab. Zudem zeigt bereits der Trailer, dass man mit Christopher Mulvin und Neal Ward zwei charismatische Hauptdarsteller für diesen Kannibalen-Horror gefunden hat.

Bereits im Oktober 2022 startete „Feed Me“ in ausgewählten US-Kinos. Wer von euch Lust auf diesen Steifen hat, muss noch bis zum 28. April 2023 warten, denn dann erscheint „Feed Me“ auch hierzulande. Allerdings für das Heimkino auf Blu-ray und DVD, eine entsprechende FSK-18-Freigabe wurde bereits beantragt.

Quelle: filmstarts.de