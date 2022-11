„Fear the Walking Dead - Staffel 7“ – Serien-Tipp – Just endete die Mutterserie „The Walking Dead“ nach 12 Jahren mit der allerletzten 11. Staffel. Währenddessen kämpfen die Überlebenden im beliebten Spin-off zur postapokalyptischen Zombieserienbombe weiter um das Überleben. Dies mittlerweile in der siebten Staffel, die es nun endlich auch für das Heimkino auf DVD und Blu-ray gibt. Dass es das „TWD“-Spin-off bis hier geschafft hat, war anfangs gar nicht zu erwarten.

Denn „Fear the Walking“ hatte es von Anfang an nicht leicht, sich zu behaupten. Zumal es in der ersten Staffel an einigen Ecken und Enden krankte. Doch das ist lange Geschichte, steht mit der nunmehr siebten Staffel doch bestes apokalyptische Action und Drama ins Haus. In 16 Episoden, die auch die neue Staffel umfasst. Wie in Staffel sechs hat man es einmal mehr geschafft, die Serie spannend weiterzuentwickeln.

Radioaktive Untote und neue Gefahren

Vor allem, weil die Charaktere noch mal mehr Charisma und Tiefe bekommen haben. Dies alles innerhalb der überaus gelungenen Zombie-Apokalypse-Stimmung mit tollen Endzeit-Kulissen. In Staffel sieben stehen die Überlebenden vor einer Art Neuanfang. Denn nachdem über Texas Nukleare Sprengsätze abgeschossen wurden, hat sich die Zombie-Welt noch einmal gravierend verändert: In den verseuchten Zonen wandern nun auch noch radioaktive Untote umher.

Hinzu kommen allerhand neue Gefahren, welche die Überlebenden um Morgan, Alicia, Victor & Co. bewältigen müssen. Außerdem müssen sich alle erst einmal wiederfinden, nachdem sich die Gruppe in alle Himmelsrichtungen zerstreut hat. Ohne Frage, Staffel sieben gehört mit zu den besten bisher. Es ist eine Staffel, in der Drama-, Endzeit- und selbstverständlich Zombiefans je Menge Unterhaltung geboten bekommen: Mit einem fesselnden Plot und all den interessanten alten und auch neuen Charakteren.

Stellt euch also die Coke und das Popcorn bereit, denn die Geschichte um die Überlebenden in dieser unwirklichen Welt voller Zombies fesselt von der ersten bis zur letzten Episode inklusive eines starken Staffelfinales.

Fear the Walking Dead - Staffel 7 (Universal Pictures Germany) – VÖ: 24. Nov. 22