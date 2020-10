Fatman: Trailer zum irren Actionstreifen mit Mel Gibson als Weihnachtsmann – Weihnachten rückt mit Riesenschritten näher und das bedeutet nicht nur Geschenkstress, sondern auch jede Menge mehr oder minder unterhaltsame Filme. Mit „Fatman“ kündigt sich dabei ein ganz besonderer Streifen um den Weihnachtsmann an – der wird hier von niemand Geringerem verkörpert als von Mel Gibson. Gibson liefert uns alles andere als einen klassischen Weihnachtsfilm, so viel steht schon mal fest. Hier der Trailer.

„Fatman“ erzählt eine aberwitzige Geschichte: Denn über dem gütigen alten Weihnachtsmann (Mel Gibson) braut sich jede Menge Ärger zusammen. Ärger der stressigen Art, denn er soll dem US-Militär seine Spielzeugfabriken zur Verfügung stellen. Sowie Ärger der tödlichen Sorte: Denn der zwölfjährige Billy Wenan, das verzogene Gehör stinkreicher Eltern, hat sich etwas ganz Besonderes zu Weihnachten gewünscht.

Doch bekommen hat Billy ein Stück Kohle – um ihm eine Heiligabend-Lektion für seine Kaltherzigkeit zu erteilen. Grund genug für den Jungen, Papas Konten eigenen Zwecken zuzuführen. Kurzerhand heuert der missratene Bursche einen Profikiller namens Skinny Man (Walton Goggins, „Seal Team Six“, „Justified“) an. Der erhält eine ebenso unmissverständliche wie gut bezahlte Mission:

„Ich will, dass Sie den Weihnachtsmann töten.“ Doch haben sowohl Billy als auch Skinny Man die Rechnung ohne den Kerl mit dem Rauschebart gemacht: Denn dieser Weihnachtsmann ist selbst ein Killer … Fans actionreicher X-Mas-Thriller im Stil des Klassikers „Tödliche Weihnachten“ dürften hier mit Mel Gibson voll auf ihre Kosten kommen. „Fatman“ kommt bereits am 26. November in die Kinos.