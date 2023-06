Faszination für Marvel-Filme sinkt: Chris Hemsworth hat eine Lösung – Wie es schon bei etlichen anderen Franchises zu beobachten war, leidet auch das filmische Marvel-Universum seit Jahren unter einer gewissen Übersättigung. Nicht unbedingt verwunderlich bei der Flut an immer neuen Marvel-Blockbustern im Kino sowie immer neuen Marvel-Serien.

Im Kino überzeugte die Zuschauerinnen und Zuschauer indes das große Finale der illustren Marvel-Truppe „Guardians of the Galaxy Vol. 3“. Doch mit Blick auf Serien und Filme der Phase vier sowie fünf des MCU mit zum Beispiel „She-Hulk: Die Anwältin“, „Eternals“ oder „Thor: Love and Thunder“ und „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ war der Erfolg eher überschaubar.

„Es muss persönlicher und geerdeter werden.“

Die Superhelden-Müdigkeit im Hause Marvel ist also spürbar, aber das muss gar nicht sein. Findet zumindest „Thor“-Darsteller Chris Hemsworth, der in einem Interview mit „GQ“ eine einfache Lösung parat hat, um wieder Spannung ins MCU zu bekommen. Hemsworth:

„Das ist der Trick: Du musst all diese Geschichten voneinander trennen. Wenn es heißt: ‚Deine Welt ist in Gefahr, das gesamte Universum!‘, dann denkt man sich: ‚Ja, so war es schon in den letzten 24 Filmen.‘ Es muss persönlicher und geerdeter werden.“ Dass es vielen Filmen schlicht an Tiefe fehlt, auch was die Storys rund um die Charaktere betrifft, dürften nicht wenige Fans genau so unterschreiben.

Ermüdungserscheinungen auch bei MCU-Stars

Dass man in vielen Filmen und Serien schlicht übers Ziel hinaus geschossen ist in Bezug auf Dämlichkeiten, eine Überdosis an Humor aber auch abgedrehten Weltuntergangsszenarien, sollten wieder auf ein gesundes Maß gebracht werden. Blickt man auf die Beliebtheit beispielsweise eines „Hawkeye“, mit kleineren, persönlicheren Geschichten, würde es dem MCU guttun, in dieser Art kommende Projekte anzugehen.

Insbesondere wenn es um die Verfilmung von Solo-Abenteuern geht, die sich fernab großer Kinoevents wie den wilden Abenteuern der „Avengers“ bewegen. Selbst etliche Stars aus dem MCU zeigen Ermüdungserscheinungen, wie auch Chris Hemsworth. Er könnte sich zwar eine „Thor“-Rückkehr vorstellen, sagt aber auch, dass er nun eine Weile mal etwas anderes machen möchte. So wie derzeit auf Netflix, wo der Hollywood-Liebling in „Tyler Rake: Extraction 2“ zu sehen ist.

Quelle: kino.de