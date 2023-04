Fast X: Erstes Rating verspricht intensive Action – Zwei Jahre nach „Fast & Furious 9“ raucht bald wieder der Asphalt. Denn der Kinostart des zehnten Teils der weltweit gefeierten PS-Action-Reihe rückt immer näher. So dürfen sich Fans auf den 18. Mai 2023 freuen, wenn „Fast X“ mit Wucht in die deutschen Kinos rast. Die Regie für den heiß erwarteten Nachfolger hat indes Marvel- und Netflix-Regisseur Louis Leterrier übernommen.

Nachdem bereits der Trailer zum kommenden Kino-Blockbuster in Ansätzen zeigte, dass es auch im zehnten Teil wieder ordentlich zur Sache gehen wird, wird diese Vermutung nun manifestiert. Denn der Verband der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaften, Motion Picture Association of America (MPAA), hat nun das erste offizielle Rating für „Fast X“ bekanntgeben.

„Eltern werden dringend gewarnt“

Die MPAA gibt demnach dem zehnten und vorletzten Teil des Action-Franchise ein PG-13-Rating, die ein „Parents strongly cautioned“ impliziert, zu Deutsch „Eltern werden dringend gewarnt“. Die Beschreibung des PG-13-Ratings begründet dies: „intensive Gewalt- und Actionsequenzen, Sprache und einige anzügliche Inhalte“. Dennoch ist diese Alterseinstufung recht milde, ist diese in Deutschland doch mit einer FSK-Einschätzung „ab 12 freigegeben“ gleichzusetzen.

Somit reiht sich „Fast X“ mit seinem Rating im Normbereich vieler PG-13-Action-Blockbuster ein. Was hierbei allerdings einen Hinweis auf satte Action gibt, ist die Verwendung des Begriffs „intensiv“ in der Beschreibung. Und wer den Trailer bereits geschaut hat, konnte eben bereits erste wilde Action-Sequenzen vernehmen. Ganz davon ab, dass die „Fast & Furious“-Reihe seit eh und je für irre Action steht.

Fokus auf echten Stunts und der Rückkehr von wilden Straßenrennen

Zudem kündigte Regisseur Louis Leterrier bereits im Vorfeld der Produktionen an, dass man auf so viele authentische Effekte sowie echte Stunts wie irgend möglich setzen wolle, sodass „Fast X“ nicht zu einem CGI-Gewitter verkommt. Auch soll endlich wieder mehr der Fokus auf waghalsige Straßenrennen gelegt werden, eben das, was in den letzten Teilen ziemlich vernachlässigt wurde.

In „Fast X“ muss sich Dominic Toretto seinem tödlichsten Gegenspieler stellen und gleichzeitig seine Familie vor dem Zorn von Dante beschützen, dem Sohn von Hernan Reyes aus „Fast Five“. Dieser will sich nämlich für den Tod seines Vaters rächen. Dantes Plan ist es dabei, Doms Familie vor sich herzutreiben, von Los Angeles zu den Katakomben Roms, von Brasilien nach London und von Portugal in die Antarktis.

Jede Menge alte und neue Stars

Dadurch werden nicht nur neue Allianzen geschmiedet, sondern es tauchen auch alte Feinde wieder auf. Aber alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein Sohn die eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist. Freuen darf man sich auch auf einen namhaften Cast, auch wenn Dwayne Johnson nicht mehr vor der Kamera stehen wird.

So kehren unter anderem die Stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Chris ‚Ludacris’ Bridges, Helen Mirren, Jordana Brewster und Charlize Theron zurück. Bekannt ist auch, dass es einige namhafte Neuzugänge gibt mit – unter anderem Jason Momoa und Brie Larson.

Quelle: screenrant.com