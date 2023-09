Horror statt Action: „Fast & Furious“-Star möchte Freddy Krueger spielen – Freddy Krueger gehört zweifelsohne zu den ikonischsten Figuren des Horror-Genres. In insgesamt acht Filmen (das Crossover „Freddy vs. Jason“ mit eingerechnet) schlüpfte Robert Englund in das Kostüm des alptraumhaften Killers, bis im Jahr 2010 mit Jackie Earle Haley ein anderer Schauspieler die Rolle für das Reboot von „A Nightmare on Elm Street“ übernahm. Seither ist es zwar still geworden um das legendäre Franchise, doch die Gerüchteküche brodelt.

An Stars, die bereit wären, den kultigen Bösewicht zu spielen, scheint jedenfalls kein Mangel zu herrschen. Einer davon ist beispielsweise der aus der „Fast & Furious“-Reihe bekannte Darsteller Sung Kang.

Im Zuge eines Interviews mit „Collider“ wurde dieser gefragt, in welchem Horror-Franchise er gerne mitwirken würde. Die Antwort:

„Ich würde gerne Freddy Krueger in ‚A Nightmare on Elm Street‘ spielen. Diese Figur hat einfach so viel Spaß gemacht. Da ich bereits Erfahrung mit Prothesen-Make-up habe und schon vier Stunden in der Maske saß, wie damals in der ‚Star Wars‘-Obi-Wan-Serie, ist das der einzige Teil, bei dem ich mich frage, ob ich das Durchhaltevermögen habe, monatelang im Make-up-Stuhl zu sitzen. Aber diese Figur ist so toll! Der Pullover ist bis heute so ikonisch und die Messerfinger. Das kommt auf jeden Fall auf die Liste zu meinen Vorhaben.“

Kang verriet in diesem Zusammenhang, dass er seine Liebe zu dem Genre bereits in jungen Jahren mit Filmen wie „Gremlins – Kleine Monster“ und „Freitag der 13.“ entdeckt habe: „Vor allem die handwerklichen Elemente der Monster [faszinierten mich]; die Prothesen und die Kunstwerke, die nötig waren, um viele dieser visuell überzeugenden Werwölfe und Monster aus dieser Zeit zu erschaffen.“

Englund selbst würde ebenfalls gerne wieder als Krueger auf die große Leinwand zurückkehren, jedoch halte er sich laut „Variety“ für „zu alt und zu dick, um jetzt Freddy zu spielen“.

Im Falle einer Neuauflage des Franchise hätte er jedoch einen favorisierten Kandidaten für die Rolle: Kevin Bacon, der ja schließlich schon Erfahrung als Bösewicht und in dem Genre hat.

