Fast & Furios 9: Trailer zur irren Renn-Action – Die Fans warten und warten, aber wie bei so vielem hat ihnen nicht nur der momentane Ausnahmezustand Strich um Strich durch die Rechnung gemacht. Immer wieder wurde „Fast & Furious 9“ verschoben, bewegtes Bildmaterial war bis auf einen langen Trailer rarer gesät. Nun hat Studio Universal einen weiteren Appetitanreger unters Volk gebracht. Den brandneuen Trailer für den Sommer-Blockbuster findet ihr im Anschluss.

Einmal mehr saß bei „Fast & Furious 9“ Justin Lin auf dem Regiestuhl, der bereits bei den Teilen drei bis sechs federführend war und maßgeblich zum Erfolg der Reihe beitrug. Einmal mehr ging es an etliche Drehorte auf der Welt, wir sehen London, Tokio, Edinburgh und Zentralafrika sowie Aserbaidschan und Georgien. Die Handlung dreht sich – wie sollte es anders sein – um die „Familie“ rund um Dominic Toretto. Dom (Vin Diesel) ist am Anfang des neuen potenziellen Actionkrachers untergetaucht.

Gemeinsam mit Lebensgefährtin Letty (Michelle Rodriguez) und Sohn Bryan schiebt er eine ruhige Kugel auf dem Land, das Leben als Gesetzloser hinter sich. Doch die Partner machen sich keine Illusionen: Ihr Lebenslauf wird sie kaum ruhen lassen. So passiert, was sie erwarten – eine Bedrohung aus der Vergangenheit taucht auf. Einmal mehr ist die Welt in Gefahr, einmal mehr muss die „Familie“ hinters Steuer, um den Anführer einer Verschwörung zu stoppen. Doch für Dom ist es eine schmerzliche Pflicht: Denn es ist sein totgeglaubter Bruder Jakob …

Jakob wird von keinem Geringeren gespielt als WWE-Legende John Cena. Auch der Rest der Besetzung von „Fast & Furious 9“ liest sich namhaft wie in den Vorgängern und liefert ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Tyrese Gibson, Chris „Ludacris“ Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel und Sung Kang sind ebenso an Bord wie Helen Mirren, Kurt Russel und Charlize Theron, dazu gibt es einen Gastauftritt von Rapperin Cardi B.

„Fast & Furious 9“ soll ab dem 8. Juli in den Kinos anlaufen.