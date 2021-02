Fast & Furious 9: Trailer und Termin veröffentlicht – Super-Bowl-Fans wissen, dass mit dem größten Football-Ereignis unseres Planeten auch stets jede Menge Entertainment verbunden ist. Studios hauen sündhaft teure Trailer ihrer nächsten Blockbuster zur besten Sendezeit heraus. Universal bildet da keine Ausnahme – hat man doch beim diesjährigen Turnier um den wichtigsten aller Pokale einen neuen Trailer zu „Fast & Furious 9“ vom Stapel gelassen. Der gibt vor allem endlich etwas mehr von der Handlung preis.

Für Fans der Reihe gibt es in „Fast & Furious 9“ nicht nur ein Wiedersehen mit Dom Toretto und der „Familie“ – es dürfte wohl jedem klar sein, dass sich in einer solchen Actionfilmreihe, die sich Teil für Teil an automobilem Stunt-Overkill übertroffen hat, auch der neueste Ableger ein Feuerwerk an Explosionen und Schrott zünden dürfte, das hinter den Vorgängern kaum zurückstehen wird.

Am 27. Mai 2021 kann man sich davon selbst überzeugen, dann soll „Fast & Furious 9“ in den Kinos einziehen, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht.

Neben Vin Diesel als Dom Toretto werden in weiteren Rollen Michelle Rodriguez sowie der Rest der „Familie“ wie etwa Lucacris und Tyrese Gibson zu sehen sein, daneben erleben wir im Trailer auch Charlize Theron. Seinen Einstand gibt im vorletzten Teil der Reihe Ex-Wrestler John Cena, der allem Anschein nach hier ein Stück von Dom Torettos Vergangenheit verkörpert. Denn Dom hat demnach einen Bruder, der Toretto-Blut in den Adern hat – und damit ein ebenso guter Fahrer und Kämpfer wie die Helden der Filmreihe ist.

Mit Justin Lin sitzt ein Actionveteran und Urgestein der Reihe auf dem Regiestuhl von „Fast & Furious 9“. Ob er auch hier ein sicheres Händchen bewiesen hat, erleben wir hoffentlich am 27. Mai.