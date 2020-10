„Fast & Furious 9“: Macher der Reihe legen das Ende fest – Fans der Filmreihe „Fast & Furious“ und der „Familie“ müssen nun sehr stark sein, doch andererseits war klar, dass es nicht ewig weitergehen konnte mit noch mehr Superlativen einer Reihe, die mal als einfacher Undercovercop-Streifen angefangen hat: In absehbarer Zeit wird Schluss sein mit „Fast & Furious“, wie nun aus einem Bericht hervorgeht.

Dies berichtet das Branchenmagazin „Deadline“. Demnach beendet Regisseur Justin Lin gerade die Dreharbeiten an „Fast & Furious 9“. Studio und Markeninhaber Universal möchte dann noch einen zehnten Teil drehen, bevor mit Teil elf endgültig Schluss ist. Oder auf den Punkt gebracht: Nach Teil neun erwarten euch nur noch zwei Filme aus der Reihe. Der Bericht legt zudem eine interessante Vermutung nahe.

Demnach soll das große Finale wohl ein Zweiteiler werden, bei dem die Handlung auf die Streifen zehn und elf aufgeteilt wird. Es liegt nahe, dass neben Vin Diesel auch Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel sowie Suang Kang ihre alten Rollen aufnehmen, je nachdem, was uns in „Fast & Furious 9“ an Entwicklungen und möglichen Bildschirmtoden erwartet.

Bis es so weit ist dürfen wir uns allerdings erst mal auf besagten neunten Teil freuen, der in Sachen Action noch einmal ein zusätzliches Pfund drauflegen wird – war doch erst kürzlich durch Darsteller Ludacris und später durch Michelle Rodriguez bekanntgeworden, dass es diesmal in „Fast & Furious 9“ sogar in den Weltraum gehen wird. Der neunte Teil startet, so Corona Fans und Studio keinen Strich durch die Rechnung macht, am 21. April 2021.

Quelle: ladbible.com