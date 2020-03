Fast & Furious 9: Kinostart wegen Corona-Virus verschoben – Wer sich darauf gefreut hatte, „Fast & Furious 9“ als astreinen Sommerblockbuster zu erleben, muss jetzt stark sein. Denn als einen von momentan einigen Filmen hat es auch das hochoktanige Actionschwergewicht erwischt. Weil das Corona-Virus die Welt vor große Herausforderungen stellt, musste auch dieser Film verschoben werden.

Denn das Virus wirkt sich nicht nur auf die Dreharbeiten verschiedener großer Hollywood-Streifen aus. Auch die eigentlichen Produktionsphasen und die Unternehmen selbst sind betroffen, was zu immer mehr verschobenen Filmen führt. So wurde der neue Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ von April 2020 auf Mitte November 2020 verlegt. Zudem herrscht wegen der großen Ansteckungsgefahr Sorge. Es schließen wohl immer mehr Kinos, was sich auf die Einnahmen der Filme auswirken würde.

Entsprechend haben auch die Universal studios reagiert und „Fast & Furious 9“ vom geplanten Starttermin am 21. Mai 2020 direkt um ein Jahr verschoben

Neuer Starttermin für den potenziellen Actionkracher ist nun erst der 21. April 2021. Dies teilte Hauptdarsteller Vin Diesel über seine Social-Media-Kanäle seinen Fans mit. Neben dem neuen Bond und „Fast & Furious 9“ hat es auch andere Produktionen erwischt:

Der teuerste Netflix-Film überhaupt, „Red Notice“, in dem neben Dwayne Johnson („Jumanji“) auch Gal Gadot („Wonder Woman“) und Ryan Reynolds („Deadpool“) zu sehen sein werden, kann momentan nicht weitergedreht werden, weil große Teile des Drehs in Venedig hätten stattfinden sollen. Aufgrund des Ausnahmezustands in Italien ist dies nicht mehr möglich.

Ebenso erwischte es „Mission Impossible 7“ – das neue Action-Vehikel von Tom Cruise spielt ebenfalls zu Teilen in der Lagunen-Metropole Venedig. Daher mussten die dort geplanten Dreharbeiten vorerst eingestellt werden.

