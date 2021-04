Fast & Furious 9: Finaler Trailer zum PS-Actioner – Millionen von Fans warten bereits sehnsüchtig auf den Kinostart des neuen Teils der „Fast & Furious“-Reihe. Schließlich ist es am 8. Juli 2021 endlich soweit, nachdem „Fast & Furious 9“ mehrmals verschoben werden musste. Um die Vorfreude auf den irren PS-Actioner weiter anzuheizen, gibt es nun den finalen Trailer zu sehen.

Auch dieser zeigt beeindruckend, dass mit „Fast & Furious 9“ einmal mehr ein wilder Actionfilm vollgepackt mit schnellen Karren, unglaublichen Stunts, wahnsinnigen Highspeed-Szenen, irren Special Effects, heißen Babes sowie knallharter temporeicher Action auf euch wartet. Allerdings ohne „Fast & Furious“-Liebling Dwayne Johnson, denn der ist dieses Mal nicht dabei.

Dafür aber Vin Diesel als Dominic „Dom“ Toretto, der Neuzugang und Wrestling-Star John Cena begrüßt. Unter anderen ebenfalls erneut mit am Start sind Michelle Rodríguez, Ludacris, Jordana Brewster, Charlize Theron sowie Helen Mirren. Und darum geht es in „Fast & Furious 9“: Zu Beginn seines neuen Abenteuers ist Dom Toretto abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land.

Doch Dom und Letty wissen sehr genau: Ihr friedliches Idyll ist ständig in Gefahr. Diesmal ist Dom durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, beschützen will. Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Verschwörung zu stoppen, deren Anführer der skrupelloseste Auftragskiller ist, dem sie bisher begegnet sind.

Und das ist noch nicht alles: Es handelt sich dabei um Doms verloren geglaubten Bruder Jakob.