„Fast & Furious 9“ – Film-Kritik – Mit der Rückkehr von Regisseur Justin Lin zum weltweit gefeierten Franchise gibt zum nunmehr neunten Mal benzintriefende PS-Action. „Fast & Furious 9“ erscheint nun endlich auch für das Heimkino, wo man sich wieder auf ein durchgedrücktes Gaspedal freuen kann – und zwar die kompletten 143 Spielminuten lang.

Zu Beginn des neunten Teils ist Dom Toretto abgetaucht und genießt mit Letty sowie Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land. Doch Dom und Letty wissen sehr genau: Ihr friedliches Idyll ist ständig in Gefahr. Diesmal ist Dom durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, beschützen will.

Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Verschwörung zu stoppen, deren Anführer der skrupelloseste Auftragskiller ist, dem sie bisher begegnet sind. Und das ist noch nicht alles: Es handelt sich dabei um Doms verloren geglaubten Bruder Jakob.

„Fast & Furious 9“ präsentiert Vollgas-Kino in allen Belangen. Denn was Justin Lin hier an Action und Zerstörung vom Stapel lässt, ist beeindruckend. Natürlich mit maximaler Absurdität, weshalb auch der neunte Teil der reinen Unterhaltung dient. Allerdings würde es definitiv nicht schaden, beim nächsten Mal bei einem derartigen Effektgewitter auf weniger CGI zu setzen.

Wer davon abgesehen entgegen aller Erwartung Anspruch, einen ambitionierten Plot oder tiefgründige Dialoge sucht, ist natürlich komplett an der falschen Adresse. Bei der Action-Walze vermisst man zwar Jason Statham und Dwayne Johnson bisweilen, aber Neuzugänge wie John Cena wissen dafür zu gefallen.

Am Ende steht eine neunte Fortsetzung vor euch, die in der langjährigen Erfolgsgeschichte von „Fast & Furious“ gerade plottechnisch nicht zum Besten der Reihe gehört, dafür aber in puncto Popcorn-Actionkino die 100 Prozent erreicht. In diesem Sinne: Festhalten und einfach nur Spaß haben.



„Fast & Furious 9“ erscheint im Director´s Cut im Heimkino inklusive der Original-Kinofassung sowie brandneuem Bonusmaterial auf 4K Ultra HD, Blu-ray & DVD sowie als limitiertes 4K Ultra HD Steelbook und Blu-ray Steelbook.

Fast & Furious 9 (Universal Pictures) – VÖ: 07. Okt. 21