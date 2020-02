Autor: Erik Rössler

Fast & Furious 9 Trailer zum Action-Hit – Regisseur Justin Lin, Inszenator der „Fast & Furious“-Teile 3 bis 6, ist wieder da und läutet zur nunmehr neunten Runde der benzintriefenden Actionreihe. In „Fast & Furious 9“ erwartet euch einmal mehr ein wilder Actionfilm vollgepackt mit schnellen Karren, unglaublichen Stunts, wahnsinnigen Highspeed-Szenen, irren Special Effects, heißen Babes sowie knallharter temporeicher Action.

Ganz frisch gibt es nun auch die Trailer-Premiere zu „Fast & Furious 9“, der euch erstmal in den neuen Teil der gefeierten PS-Reihe blicken lässt. Dies allerdings ohne „Fast & Furious“-Liebling Dwayne Johnson, denn der ist dieses Mal nicht dabei. Dafür aber wieder Vin Diesel als Dominic „Dom“ Toretto, der Neuzugang und Wrestling-Star John Cena begrüßt. Unter anderen auch wieder mit am Start sind Michelle Rodríguez, Ludacris, Jordana Brewster, Charlize Theron sowie Helen Mirren.

Der Trailer feierte übrigens in Miami Premiere, wo die „Fast & Furious“-Familie zusammen mit zahlreichen Fans den ersten, wirklich spektakulären Trailer der Filmwelt präsentierte. Aber genug der vielen Worte, zieht euch den ersten Trailer zu „Fast & Furious 9“ rein und streicht euch alle schon mal dick den 21. Mai 2020 im Kalender an. Denn dann startet der neunte Teil der PS-Action-Reihe in den deutschen Kinos.