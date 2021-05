Fast & Furious 9: Dom’s Story Trailer veröffentlicht – Seiner Vergangenheit kann man nicht entkommen: Das gilt für normale Leute, doch insbesondere natürlich für fiktive Charaktere. Eine Lektion, die auch Dom Toretto im neuen Teil der beliebten Reise machen muss: Denn in „Fast & Furious 9“ wird er mehr denn je in eine Familiengeschichte hineingezogen, die letztlich nicht nur ihn, sondern auch den Rest der Welt betrifft. Um die lange Geschichte des Charakters zu feiern, brachte man bei Universal einen Trailer namens „Dom’s Story“ heraus. Den findet ihr im Anschluss.

Bevor „Fast & Furious 9“ in Bälde an den Start rollt und die Luft einmal mehr mit Benzingeruch füllt, dürfen sich die Fans wohlige Erinnerungen neben den neuen Bildern des Trailers zu Gemüte führen. Die sollen auf den neuen Teil und die kommende Handlung einstimmen, die eng mit der Vergangenheit der Charaktere verwoben sein wird.

Denn am Anfang von „Fast & Furious 9“ wähnen sich Dom (Vin Diesel) und seine geliebte Letty (Michelle Rodriguez) mit Sohn Brian beim Landleben vorerst in Sicherheit. Doch die beiden haben sich nie Illusionen darüber hingegeben, dass ihr kriminelles Leben sie einst einholen wird – so kommt es auch. Dom muss sich nun einer Bedrohung aus der Vergangenheit stellen, um jene zu schützen, die er liebt.

Klar, dass die ganze „Family“ dabei wieder mit von der Partie ist – denn eine weltweite Verschwörung, angeführt vom skrupellosesten Auftragskiller, dem das Team je begegnet ist, bedroht die Menschheit. Persönlich wird die Sache, weil der Mann Doms verloren geglaubter Bruder Jakob (Reihen-Neuzugang: John Cena) ist …

Auf dem Regiestuhl von „Fast & Furious 9“ saß einmal mehr Justin Lin, der bereits Teil 3–6 der Reihe eintütete. Neben den genannten Darstellern gibt es ein Wiedersehen mit Tyrese Gibson, Chris „Ludacris“ Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel und Sung Kang sowie mit Helen Mirren, Kurt Russel und Charlize Theron. „Fast & Furious 9“ zieht am 8. Juli in die Kinos ein.