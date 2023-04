Mit großen Schritten geht es auf den Kinostart zur heiß erwarteten Fortsetzung der Kult-Franchise zu. Denn bereits am 18. Mai 2023 geht es zwei Jahre nach „Fast & Furious 9“ mit dem zehnten Teil der PS-Action-Reihe weiter. Mit voller Wucht, was auch der neue Trailer zu „Fast & Furious 10“ beweist, der nun veröffentlicht wurde.

Wie auch vorige Trailer zum kommenden Kino-Blockbuster zeigen die frischen Bewegtbilder ebenfalls, dass sich alle Fans auf satte Action, irre Stunts und reichlich Spannung freuen dürfen. Den Nachfolger hat Marvel- und Netflix-Regisseur Louis Leterrier inszeniert, der mit einem überaus namhaften und starken Cast arbeiten konnte.

Teil zehn mit spannenden Neuzugängen

Auch wenn Dwayne Johnson bekanntlich aus dem „Fast & Furious“-Kosmos ausgestiegen ist, darf man sich auf die Rückkehr von Stars wie Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Chris ‚Ludacris’ Bridges, Helen Mirren, Jordana Brewster und Charlize Theron freuen. Komplettiert wird die Darstellerriege von spannenden Neuzugängen wie unter anderem Rita Moreno, Alan Richtson, Jason Momoa sowie Brie Larson.

Alle Zeichen stehen auf ein intensives Filmerlebnis, so soll „Fast & Furious 10“ allerhand authentische Action-Szenen beinhalten. So kündigte Regisseur Louis Leterrier vor Kinostart bereits an, dass man im zehnten Teil vermehrt auf authentische Effekte und echte Stunts setze. Denn „Fast & Furious 10“ soll nicht in einem CGI-Gewitter enden. Eine Sache, die Fans ein Freudestrahlen ins Gesicht zaubern sollte.

Fokus wieder auf waghalsigen Straßenrennen

Ebenso wie die Bekanntgabe, dass man in der kommenden Fortsetzung den Fokus wieder auf waghalsige Straßenrennen gelegt hat. Eine gute Nachricht, wurden diese doch schließlich in den letzten Teilen mehr als vernachlässigt. Auch plottechnisch kann man einen spannenden Action-Ritt erwarten. So muss sich in „Fast & Furious 10“ Dominic Toretto seinem tödlichsten Gegenspieler stellen und obendrein seine Familie vor dem Zorn von Dante beschützen.

Denn er ist der Sohn von Hernan Reyes aus „Fast Five“ mit jeder Menge Wut im Bauch. Dieser will sich für den Tod seines Vaters rächen. Dantes Plan ist es dabei, Doms Familie vor sich herzutreiben, von Los Angeles zu den Katakomben Roms, von Brasilien nach London und von Portugal in die Antarktis. Dadurch werden nicht nur neue Allianzen geschmiedet, sondern es tauchen auch alte Feinde wieder auf. Aber alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein Sohn die eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist.