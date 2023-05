Fast & Furious 10: Neuer Trailer zum PS-Action-Spektakel – In knapp zwei Wochen ist es endlich so weit und der zehnte Teil der großen „Fast & Furious“-Franchise geht in den deutschen Kinos an den Start. Bevor es mit der heiß erwarteten Fortsetzung der Kult-Action-Reihe am 17. Mai 2023 losgeht, hat man nun einen weiteren Trailer zu „Fast & Furious 10“ veröffentlicht.

Während in den Trailer zuvor bereits beste Einblicke in die kommende wilde Action des Films gewährt wurden, konzentriert sich der neue Trailer mehr auf die Beziehung zwischen Dom Toretto (Vin Diesel) und Leticia „Letty“ Ortiz (Michelle Rodríguez). Was aber nicht heißt, dass man im Trailer auf weitere und neue PS-Szenen verzichten muss. Generell dürfen sich Fans auf einen fulminanten zehnten Teil freuen, mit allerhand Action-Szenen, irre Stunts und reichlich Spannung.

Von Wiederkehren und spannenden Neuzugängen

Was auch nicht verwundert, inszenierte den Nachfolger doch Marvel- und Netflix-Regisseur Louis Leterrier, der schon bewiesen hat, dass er satte Action kann: mit Filmen wie „Transporter 2“ oder „Der unglaubliche Hulk“. Hinzu kommt natürlich auch abermals ein starker Cast. So gibt es in „Fast & Furious 10“ ein Wiedersehen mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris“ Bridges, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Helen Mirren und Charlize Theron.

Komplettiert von spannenden Neuzugängen wie Jason Momoa als Dante Reyes, Alan Ritchson als Agent Aimes, Brie Larson als Tess und Rita Moreno als Doms Großmutter. In „Fast & Furious 10“ muss sich Dominic Toretto seinem tödlichsten Gegenspieler stellen und obendrein seine Familie vor dem Zorn von Dante beschützen. Denn er ist der Sohn von Hernan Reyes aus „Fast Five“ mit jeder Menge Wut im Bauch.

Dieser will sich für den Tod seines Vaters rächen. Dantes Plan ist es dabei, Doms Familie vor sich herzutreiben, von Los Angeles zu den Katakomben Roms, von Brasilien nach London und von Portugal in die Antarktis. Dadurch werden nicht nur neue Allianzen geschmiedet, sondern es tauchen auch alte Feinde wieder auf. Aber alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein Sohn die eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist.

