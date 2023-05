Fast & Furious 10: Gigantische Gage für Vin Diesel – Seit gut zwei Wochen raucht nun schon der Asphalt auf den Kinoleinwänden der Nation. Der am 17. Mai 2023 gestartete zehnte Teil der PS-Action-Franchise erfreut sich dabei großer Beliebtheit beim Publikum. Das zeigt auch das beachtliche Einspielergebnis von „Fast & Furious 10“. Alleine am ersten Wochenende nach Kinostart konnte der Action-Blockbuster satte 318 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen.

Alleine mit dem Blick auf das, was man für „Fast & Furious 10“ ausgegeben hatte, ein riesiger Erfolg. Denn die Produktion des zehnten Teils verschlang rund 340 Millionen US-Dollar. Das waren noch einmal stattliche 140 Millionen US-Dollar mehr, als man noch für den Vorgänger „Fast & Furious 9“ ausgegeben hatte. Einen der großen Kostenfaktoren stellen diesbezüglich sicherlich die Gehälter der Schauspielerinnen und Schauspieler von „Fast & Furious 10“ dar.

20 Millionen US-Dollar plus Gewinnbeteiligung

Was die Gagen des Films betreffen, steht einer ganz oben auf der Liste. So wurde nun bekannt, dass alleine Hauptdarsteller Vin Diesel rund 20 Millionen US-Dollar für sein Mitwirken am Film erhalten hat. Da Vin Diesel obendrein auch noch als Produzent an Teil zehn mitwirkte, winkt ihm nachträglich zusätzlich eine nette Summe. Denn dadurch hat er eine Gewinnbeteiligung bezüglich der Einnahmen des Films inne.

Da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Vin Diesel hier am Ende richtig Kasse macht. Die eigentliche Gage von 20 Millionen US-Dollar ist jedoch keine Seltenheit im Millionen-Zirkus Hollywoods. Dennoch haben die Gehälter rund um „Fast & Furious 10“ am Ende dafür gesorgt, dass die Gesamtkosten für den Blockbuster so gigantisch ausfielen.

Mindestens 100 Millionen für die Gagen

Denn auch die Schauspielkolleginnen und -Kollegen wie beispielsweise Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson Ludacris, Charlize Theron oder Brie Larson, Jason Momoa und Helen Mirren streichen sicherlich gutes Geld ein. So gingen von den rund 340 Millionen US-Dollar für „Fast & Furious 10“ alleine mindestens 100 Millionen US-Dollar für die Gagen der Stars drauf.

