Fast & Furious 10: Finaler Trailer zum PS-Action-Blockbuster – Der Kinostart des zehnten Teils der PS-Action-Franchise steht kurz bevor. So startet am Mittwoch, den 17. Mai 2023 „Fast & Furious 10“ in den deutschen Kinos. Um gebührend auf die heiß erwartete Fortsetzung der Kult-Action-Reihe einzustimmen, wurde nun der finale Trailer veröffentlicht. Und dieser hat auch ein emotionales Wiedersehen in petto: mit dem verstorbenen Fan-Liebling Paul Walker.

Denn wie ja bereits seit längerer Zeit bekannt ist, wird Paul Walkers Kultfigur Brian O'Conner in „Fast & Furious 10“ seinen Auftritt haben. Während sich Brian O'Conner während der letzten Filme zurückgezogen hatte, um endlich ein friedvolles Leben zu führen, steht nun im zehnten Teil sein Comeback vor der Kamera an. Marvel- und Netflix-Regisseur Louis Leterrier:

Rückkehr von Paul Walker

„Ich finde, was James Wan am Ende von 'Fast & Furious 7' gemacht hat, war perfekt. […] Brian muss in das Franchise so perfekt zurückkehren, wie er es verlassen hat.“ Damit spielt Leterrier auf die legendäre Szene an, in der sich die Wege zwischen Brian O'Conner und Dominic Toretto trennten. Damals wurde Paul Walker durch seinen Bruder gedoubelt und mit einem Mix aus CGI-Animationen so wieder zum Leben erweckt.

Leterrier verriet zudem: „Ihr werdet Brian in der Vergangenheit sehen, ihr werdet ihn nicht in der Gegenwart sehen.“ Fans bekommen also emotionale Rückblenden mit Paul Walker. Im finalen und ganzen viereinhalb Minuten langen Trailer, könnte ihr nun sehen, wie das Ganze ausschauen wird.

Neben der Rückkehr von Paul Walker dürfen sich Fans auf einmal mehr auf die Stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Chris ‚Ludacris’ Bridges, Helen Mirren, Jordana Brewster und Charlize Theron freuen. Zu den Neuzugängen zählen indes unter anderem Jason Momoa sowie Brie Larson.

Quelle: filmstarts.de