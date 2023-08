„Fast & Furious 10“ – Film-Kritik – In diesem Jahr sorgte der zehnte Teil der PS-Action-Franchise in den Kinos für reichlich abgedrehtes und vor allem temporeiches Spektakel. Nun erscheint „Fast & Furious 10“ auch für das Heimkino und wird dort eure Wohnzimmer ordentlich zum Beben bringen. Denn der fulminante Streifen birst nur so vor Action-Szenen, irren Stunts und reichlich Spannung.

Die Fortsetzung der Kult-Action-Reihe von Marvel- und Netflix-Regisseur Louis Leterrier (u. a. „Transporter 2“, „Der unglaubliche Hulk“) begeistert zudem mit einer immens hohen Star-Dichte mit unter anderem Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Chris ‚Ludacris’ Bridges, Helen Mirren, Jordana Brewster und Charlize Theron freuen. Zu den Neuzugängen zählen indes unter anderem Jason Momoa sowie Brie Larson.

Spannungsgeladener Plot

In „Fast & Furious 10“ muss sich Dominic Toretto indes seinem tödlichsten Gegenspieler stellen und obendrein seine Familie vor dem Zorn von Dante beschützen. Denn der ist der Sohn von Hernan Reyes aus „Fast Five“ mit jeder Menge Wut im Bauch. Dieser will sich für den Tod seines Vaters rächen. Dantes Plan ist es dabei, Doms Familie vor sich herzutreiben, von Los Angeles zu den Katakomben Roms, von Brasilien nach London und von Portugal in die Antarktis.

Dadurch werden nicht nur neue Allianzen geschmiedet, sondern es tauchen auch alte Feinde wieder auf. Aber alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein Sohn die eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist. Mit „Fast & Furious 10“ hat man jedenfalls endlich wieder die Kurve bekommen, vor allem nach dem eher maximal durchwachsenen neunten Teil.

Herrliche Action-Unterhaltung und bestes Popcorn-Kino

Wobei auch der zehnte Akt der Kultreihe mit einigen abgedrehten und höchst unrealistischen Szenen daherkommt, die jegliche physikalischen Grenzen überschreiten. Wer sich dieses einmalige Streetrace-Milieu der ersten Teile herbeisehnt, das ohne unrealistischen Bombast auskam, wird es auch im zehnten Teil nicht finden. Dennoch ist die Fortsetzung wieder sichtlich ernsthafter als zuvor. Auch besitzt der neue Teil wesentlich mehr Tiefgang, den zum Beispiel der Vorgänger gänzlich vermissen ließ.

„Fast & Furious 10“ ist letztendlich abermals ein feuriges, teils völlig irres Actiongewitter, das aber auch eine angenehm humorvolle Seite aufweist. Zudem gibt es hier so gar keine Längen und der Spannungsbogen wird von Anfang bis Ende durchgezogen. Alles in allem wird „Fast & Furious 10“ nicht wenigen Fans der Franchise ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern, da er einfach herrliche Action-Unterhaltung und bestes Popcorn-Kino liefert.

Fast & Furious 10 (Universal Pictures Germany) – VÖ: 24. Aug. 23