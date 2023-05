Fast & Furious 10: Dwayne Johnson sorgt für Mega-Überraschung – In dieser Woche brennt wieder der Asphalt und die Motoren heulen auf. Denn am 17. Mai 2023 startet mit „Fast & Furious 10“ das heiß erwartete PS-Action-Spektakel in den deutschen Kinos. Bevor es auf der großen Leinwand losgeht, gibt es kurz vor dem Kinostart eine News, die für eine faustdicke Überraschung sorgt.

Es geht nämlich um Dwayne Johnson, der nach dem Krach mit Vin Diesel bekanntlich nie wieder an dessen Seite im „Fast & Furious“-Franchise mitwirken wollte. Der Grund dafür liegt Jahre zurück, 2016 am Set von „Fast & Furious 8“. Während der Dreharbeiten nannte Johnson einen nicht namentlich genannten Kollegen „Candy Ass“, der das Blut des Hollywood-Stars zum Kochen bringen würde. Gemeint war damit augenscheinlich Vin Diesel.

Szene in „Fast And Furious 10“ sorgt für Erstaunen

2021 ging die Geschichte in die Nächste Runde, als Vin Diesel über seinen Schauspielkollegen Dwayne Johnson in einem Interview diffamierte. Daraufhin spottete The Rock zurück und verkündete, dass er zusammen mit ihm nicht mehr in „Fast & Furious“ agieren wollen würde. Auch wenn Vin Diesel später noch mal vergeblich versuchte, ihn zum Franchise zurückzuholen, sah alles nach einem sicheren Ende von The Rock in der Action-Reihe aus.

Doch nun die große Überraschung. Denn laut dem Magazin „The Wrap“ hat Dwayne Johnson doch einen Auftritt im nun kommenden „Fast And Furious 10“. Dies nämlich in einer Post-Credit-Sequenz am Ende des zehnten Teils. Wie diese ausschaut, ist noch nicht bekannt, aber es ist eben eine aufsehen erregende Geschichte. Gerade weil Johnson wie erwähnt, immer wieder betonte, nie mehr ein Teil des Franchise sein zu wollen.

In diesem Jahr sagte The Rock auch in einem Gespräch mit CNN, dass es für ihn keine Möglichkeit gäbe, noch mal zur „Fast & Furious“-Reihe zurück zu kehren. Es bleibt also spannend, denn je nachdem was wir von Johnson in der Post-Credit-Szene zu sehen bekommen, ist seine Rückkehr im „Fast & Furious 11“ möglich.

