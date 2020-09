Fast & Furious 9 spielt im Weltraum – Fan-Aussagen zur beliebten „Fast & Furious“-Reihe spalten schon mal die Gemüter. Anhänger der alten Teile der Reihe schwören auf Tuning und Auto-Action, nicht auf Crime, Krawall und Dauerexplosionen. Von diesen alteingesessenen Fans und Kritikern der Reihe hört man schon mal Sätze wie „Es wird immer absurder. Was kommt bei F & F als Nächstes? Kämpfe im Weltraum?“ Sagen wir‘s mal so: Ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein …

Schon in der Vergangenheit waren Stimmen lauter geworden, die offenbart hatten, dass einige Szenen von „Fast & Furious 9“ im Weltraum angesiedelt sein könnten. So hatte etwa Darsteller Ludacris entsprechende Hinweise bereits 2019 gegeben. Nun hat ein weiteres Mitglied des Ensembles die Gerüchteküche weiter befeuert:

Michelle Rodriguez, die die Letty verkörpert. In einem Interview mit „SiriusXM“ wurde sie zu möglichen Weltraum-Szenen befragt. Überrascht, dass dies vermeintlich bereits an die Öffentlichkeit durchgedrungen sei, bestätigte Rodriguez, dass es solche Szenen gebe. Eigentlich solle niemand von dieser Tatsache wissen, so etwas passiere jedoch, wenn Filme nicht erschienen und zu lange auf sich warten ließen, so Rodriguez.

Wegen der Corona-Krise hat sich der Start von „Fast & Furious 9“ auf 2021 verzögert. In der Folge der damaligen Leaks waren die Aussagen von Ludacris zuerst von vielen Fans für einen Scherz gehalten worden. Andere nahmen an, der Darsteller wolle damit vom eigentlichen Inhalt dessen ablenken, was sich in „Fast & Furious 9“ abspielen werde.

Man darf also weiter gespannt sein, ob der neue Streifen wirklich im All spielen wird, die Hinweise darauf verdichten sich jedoch. Spätestens ab 21. April 2021 wissen wir mehr, dann läuft „Fast & Furious 9“ in den Kinos an.

Quelle: film.tv