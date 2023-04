Fantasy-Nostalgie der 80er: Kultfilm endlich uncut im Heimkino – Es gab so einige Filmgenres, die in den 80er Jahre Kultfilme und Klassiker am laufenden Band lieferten. Auch das Fantasy-Genre hatte hier einige echte Granaten am Start, wie beispielsweise die gefeierten Barbaren-Filme „Conan der Barbar“, „Red Sonja“, „Die Barbaren“ oder auch „Feuer und Eis“. Während all diese Streifen hohe Wellen schlugen und auch heute noch gern gesehene Film-Klassiker sind, stand ein Film aus dieser Zeit immer im Schatten der großen Barbaren-Streifen.

Die Rede ist von „The Sword and the Sorcerer“, in Deutschland bekannt unter dem Namen „Talon im Kampf gegen das Imperium“, aus dem Jahre 1982. Es ist einer dieser Fantasy-Streifen, der immer den großen Erfolgen von Conan und Co. nacheiferte, aber nie daran anknüpfen konnte. Was unter anderem auch daran lag, dass der Film über 25 Jahre lang auf dem Index schmorte. Somit war es lange Zeit schwierig, diesen Indie-Kultstreifen für das Heimkino zu ergattern.

Ungeschnittenes blutiges Fantasy-Abenteuer

Insbesondere wenn es um die ungeschnittene Version ging. Nichtsdestotrotz genießt „Talon im Kampf gegen das Imperium“ heute bei vielen Genrefans Kultstatus. Das zeigte sich auch, als der Film nach all den Jahren dann endlich von der FSK freigegeben wurde und vom Index verschwand. Im letzten Jahr dann wurde direkt eine Uncut-Sammleredition veröffentlicht, die jedoch nach kürzester Zeit komplett vergriffen war.

Nun haben jedoch alle Fantasy-Fans der 80er die Möglichkeit „Talon im Kampf gegen das Imperium“ für ihr Heimkino abermals zu ergattern. Denn das blutige Fantasy-Abenteuer und Regiedebüt von Albert Pyun („Cyborg“, „Nemesis“) gibt es jetzt in einer Uncut-HD-Fassung auf DVD & Blu-ray. Die ungeschnittene Neuauflage ist eine tolle Sache für alle Fans von 80er-Fantasy-Action, schließlich zählt der Streifen heute zu den Klassikern des Genres, auch wenn er wie bereits erwähnt immer noch im Schatten von Genregrößen wie „Conan - Der Barbar“ verweilt.

Die Geschichte um Talon im Kampf gegen das Imperium

Amüsanterweise überzeugte „Talon im Kampf gegen das Imperium“ bereits damals, strich der Indiefilm trotz kleinem Budget von vier Millionen Dollar an den Kinokassen doch ganze 39 Millionen Dollar ein. Nun könnt ihr endlich wieder in den ungekürzten Genuss dieses 80er-Klassikers kommen. Wer diesen Fantasy-Kult der 80er mit Lee Horsley als Talon noch nicht kennt, aber nun hellhörig geworden ist, nachfolgend ein paar Worte zum Plot: Alles dreht sich um den jungen Talon, seines Zeichens Sohn von König Richard.

Talon muss mit ansehen, wie der finstere Tyrann und Zauberer Cromwell seinen Vater ermordet. Seitdem reißt Cromwell die Macht über das Königreich an sich. Glücklicherweise gelingt Talon die Flucht. Einige Jahre später will Talon nicht nur Rache, sondern auch sein königliches Erbe zurückerobern. Gemeinsam mit der schönen Prinzessin Alana macht sich Talon auf, die Herrschaft Cromwells zu beenden und dessen finstere Pläne zu vereiteln – koste es, was es wolle.

