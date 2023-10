Fans mussten Jahre warten: Netflix-Erfolg bekommt endlich neue Staffel – Beim Streaming-Giganten Netflix ist man alles andere als arm an Film- und Serienerfolgen. Neben allerlei lizenzierten Staffeln und Streifen hat man auch etliche höchst beliebte Eigenschöpfungen im Portfolio, die teils Zuschauerrekorde gebrochen und Preise eingeheimst haben. Die Fortsetzung einer dieser Serien ist derzeit taufrisch erschienen – und Staffel zwei dafür hat auch schon grünes Licht.

Im Mai 2021 feierte das Anime-Spektakel „Castlevania“ frei nach der berühmten Videospielvorlage ein rundes Ende mit der vierten Staffel. Doch bei Netflix wollte man damit nicht von dem Format lassen – und kündigte später eine Fortsetzung an. Das Sequel hört auf den Namen „Castlevania: Nocturne“ und bringt uns zurück in die gotische Horrorwelt der Vampirjäger und Dämonen.

Wer die ursprüngliche Serie gesehen hat, weiß:

„Castlevania“ machte als Anime zur Kult-Videospielreihe mit seinen Gothic-Horror-Themen keine Gefangenen, wenn es um Gore oder drastisches Ableben von Figuren ging. Blutarmut konnte man dieser animierten Serie weder bei der intelligent geschriebenen Handlung, den pointierten Dialogen noch in Sachen Gewaltdarstellung wirklich nicht unterstellen: Dämonen und Vampire wüteten nur so, die Menschen sind in dem Format für sie nur Beute und Vieh.

Kein Wunder also, dass die Fans in der ersten Serie mit den Vampirjägern mitfieberten. Daran ändert sich auch in Staffel eins der Nachfolgeserie „Castlevania: Nocturne“ nichts. Etwas mehr als eine Woche läuft diese nun – und bereits jetzt steht fest, dass sie eine zweite Staffel erhalten wird. Unklar ist, wann es so weit sein dürfte, immerhin steht gerade erst die erste Season zum Abruf bereit. Bei „Filmstarts“ etwa hält man es jedoch für unwahrscheinlich, dass es wieder 2,5 Jahre dauern dürfte.

Die Handlung von „Castlevania: Nocturne“:

Sie fußt auf den beiden Videospielgranaten „Castlevania: Rondo Of lood“ und „Castlevania: Symphony Of The Night“. Letzteres Spiel ist ein absoluter Meilenstein unter den Sidescrollern, begründete praktisch im Alleingang das sogenannte „Metroidvania“-Genre mit seinem frei zugänglichen Dracula-Schloss und Rollenspiel-Elementen. Daher spielt „Castlevania: Nocturne“ auf Netflix auch 300 Jahre nach der Handlung der ursprünglichen Serie „Castlevania“:

Während der Französischen Revolution verbündet sich der Adel, der den Bauern und ihrer Wut zu unterliegen droht, mit einer finsteren Macht: Der mächtige Vampir Messiah soll die Revolution unter seinen kalten Absätzen zermalmen und die Menschheit dahin zurückbringen, wo sie nach Meinung der Adligen und der Blutsauger hingehört: nach unten in die Nahrungskette. Doch einer stellt sich der Finsternis entgegen: Richter Belmont, der letzte Erbe der Vampirjäger.

Als Nachfahre von „Castlevania“-Protagonist Trevor Belmont muss er Vampirjäger und Magierinnen zu einer schlagkräftigen Armee formen, um das untote Gezücht und die Blaublütigen gleichsam in die Schranken zu weisen …