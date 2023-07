Fan-Wunsch erfüllt: Fortsetzung zum beliebten Sci-Fi-Actioner kommt – Aktuell sonnt sich Regisseur James Cameron noch im Licht von „Avatar: The Way of Water“. Doch bald steht bereits das nächste Projekt auf seiner Agenda. Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung eines Sci-Fi-Actioners, der zwar wenig erfolgreich im Kino lief, aber später im Heimkino und bei den Streaming-Diensten die Fans in Scharen begeisterte.

Die Rede ist von der Manga-Verfilmung „Alita: Battle Angel“, wozu eigentlich keine Fortsetzung im Raum stand. Nachdem aber jahrelang Fans um einen Nachfolger gekämpft hatten, scheint dies Wirkung bei James Cameron gezeigt zu haben. Der Erfolgsregisseur verriet nun nämlich gegenüber dem Magazin „Forbes“, dass er an „Alita: Battle Angel 2“ arbeiten würde. Und nicht nur das, laut James Cameron plant man sogar weitere Filme rund um die Cyberpunk-Heldin.





Auch wenn es zu „Alita: Battle Angel 2“ noch keine offizielle Ankündigung gibt, feiern die Fans natürlich die Aussagen Camerons. So ist zahlreichen Tweets auf Twitter ein „Wir haben gewonnen!“ zu entnehmen. Ob die Fortsetzung am Ende des Tages wirklich in Produktion geht, wird man sehen. Aber die Chance auf einen zweiten Teil ist definitiv immens gestiegen.

Zumal sich „Alita: Battle Angel“-Regisseur Robert Rodriguez und Produzent James Cameron bereits im Dezember 2022 öffentlich quasi darauf festlegten, einen zweiten Teil zu machen.

Und nicht nur das, auch Jon Landau, der ebenfalls als Produzent für „Alita: Battle Angel“ tätig war, verriet „Deadline“ dass man einen zweiten Teil anstreben würde. Landau: „Nun, es gibt da diesen kleinen Film namens ,Alita: Battle Angel‘, den wir gerne wieder aufgreifen und eine Fortsetzung machen würden. Wir sprechen mit Robert [Rodriguez] darüber und hoffen, dass das zustande kommt.“



Wer von „Battle Angel Alita“ noch nie etwas gehört hat, für all jene gibt es nun einen kleinen Exkurs. „Battle Angel Alita“ gehört zu den bekanntesten Anime und stammt von Großmeister Yukito Kishiro. Der Film bekam 2019 eine Realfilm-Adaption. Die Geschichte ist in einer fernen Zukunft angesiedelt und erzählt vom weiblichen Cyborg Alita (Rosa Salazar), der bewusstlos auf einem Schrottplatz in Iron City vom einfühlsamen Cyber-Arzt Ido (Christoph Waltz) gefunden wird.

Mitreißende Alita-Action

Er nimmt sie mit in seine Klinik – als Alita zu sich kommt, hat sie keinerlei Erinnerung daran, wer sie ist, noch kann sie irgendetwas wiedererkennen in der Welt, in der sie erwacht ist. Für Alita ist alles neu, sie erlebt alles zum ersten Mal und sie lernt, sich in ihrem neuen Leben und den gefährlichen Straßen von Iron City zurechtzufinden. Während Ido auf der einen Seite versucht, Alita vor ihrer mysteriösen Vergangenheit zu schützen, unterstützt sie auf der anderen Seite ihr neuer, smarter Freund Hugo (Keean Johnson) dabei, ihre Erinnerungen wachzurufen.

Zwischen Hugo und Alita entwickelt sich eine wachsende Zuneigung, bis dunkle Mächte Alita verfolgen und ihre neu gefundenen Freundschaften bedrohen. Dabei entdeckt Alita, dass sie über außergewöhnliche Kampffähigkeiten verfügt, die es ihr ermöglichen könnten, die Menschen, denen sie sich nahe fühlt und die sie liebt, zu beschützen. Alita ist entschlossen, das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften. Sie bricht zu einer Reise auf, die sie mit den Ungerechtigkeiten einer dunklen, korrupten Welt konfrontiert, und sie entdeckt, dass sie die Welt, in der sie lebt, verändern kann.

Quelle: moviepilot.de