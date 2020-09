Faking Bullshit – Trailer zur deutschen Polizei-Komödie – Wer keine Probleme hat, der macht sich welche – dieses Motto steht über dem deutschen Streifen „Faking Bullshit“. Der dreht sich um eine Gruppe Polizisten in der Provinz, denen es partout an Gefahr, Action und Verbrechen mangelt. Das stört die Blau-Weißen zwar gar nicht, aber ihre Vorgesetzten schon – weswegen sich die Dorfpolizei Abhilfe verschafft. Hier ist der Trailer zu „Faking Bullshit“.

In der beschaulichen NRW- Provinz von „Faking Bullshit“ fristen die Polizisten Deniz (Erkan Acar) und Rocky (Adrian Topol) sowie ihr befreundetes Beamten-Ehepaar Netti (Sanne Schnapp) und Hagen (Alexander Hörbe) ein ebenso betuliches Dasein. Zu ruhig, es gibt für die Staatsdiener quasi nichts zu tun. Zwar haben die damit kein Problem – der Staat aber schon. Eine Expertin (Sina Tkotsch) wird daher entsandt, um Polizeiwache 23 „abzuwickeln“.

Eine Hiobsbotschaft für die Dorfbeamten – ihr Revier soll gegangen werden. Während sich Polizeichef Rainer (Alexander von Glenck) mit der Sachlage abfindet, wollen die anderen vier die Schließung nicht so einfach hinnehmen. Da reift ein ebenso verzweifelter wie folgenreicher Plan in ihnen heran:

Der obdachlose Klaus – „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel – soll auf dem Dorf ein paar Dinger drehen, die Kriminalitätsstatistik sprunghaft ansteigen lassen und den Dorfbullen so die Wache retten … „Faking Bullshit“ läuft ab dem 10. September in den deutschen Kinos an.