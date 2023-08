Extremer Horror-Schocker: Selbst 20 Minuten an Kürzungen reichten der FSK nicht – Das Horror-Genre hat mittlerweile unzählige Filme hervorgebracht, die der FSK ein Dorn im Auge sind. Die Folgen reichen von Kürzungen der betreffenden Streifen bis hin zur Indizierung. Ein Horror-Schocker, bei dem man dies bis zur Spitze getrieben hat, ist der verstörende Filmalbtraum „The Bad Man“ aus dem Jahre 2018.

Denn bei diesem Film reichte der FSK nicht mal eine Kürzung des Originalmaterials um satte 20 Minuten, um dem Streifen eine Freigabe zur erteilen. Bei einer Lauflänge des gesamten Films von 106 Minuten, wohlgemerkt. Das bedeutet, dass die extrem geschnittene Fassung von am Ende gerade einmal 86 Minuten der FSK immer noch zu wild war. Das sieht man nicht allzu oft bei einem Horror-Streifen.

Ein Streifen voller Sex und Gewalt

„The Bad Man“ gehört zum Home-Invasion-Genre, in dem es um ein Paar geht, das in seinem Zuhause von einem Psychopathen heimgesucht wird, der es auf das übelste terrorisiert und erniedrigt. Ein Streifen voller Sex und Gewalt. Der Albtraum beginnt für Mary und PJ, nachdem sie ein altes Hotel geerbt haben. Eines Tages taucht dort der mysteriöse Clown Lawrence auf. Der setzt das Paar außer Gefecht, woraufhin es wirklich verstörend und brutal wird.

Denn der Clown foltert die beiden aufs Übelste. Er will seine kranken Fantasien in die Realität umsetzen und das Paar zu einer Puppe sowie einem Hund abrichten. Im Anschluss daran will er sie bei einer Auktion als Sexsklaven anbieten. Das für einen ominösen Kult. Unter all der Folter und Erniedrigung versucht das Paar dennoch einen Weg zu finden, aus den Fängen des irren und sadistischen Clowns zu entfliehen.

Sadomaso, Vergewaltigung und Gewaltexzesse

Wie man sieht, geht dieser Streifen auf einigen Ebenen an die Grenzen des Erträglichen. Genau das ist der Grund, weshalb die FSK bei „The Bad Man“ einen Riegel vorgeschoben hat – und das auch bei der FSK-18-Version. Begründet wird dies mit den expliziten Sadomaso-Szenen im Film, die vor allem auch mehrere Minuten lange Vergewaltigungssequenzen beinhalten. Hinzu kommen etliche blutige Gewaltexzesse, die in Summe zu viel waren für die FSK, um diesem Streifen eine Freigabe zu erteilen.

Für den Low-Budget-Horrorfilm von Regisseur Scott Schirmer war dies natürlich eine willkommene Werbung. Am Ende kürzte man jedoch weitere Minuten, bis die FSK grünes Licht für eine Freigabe erteilte. Die frei erhältliche Fassung in Deutschland hat nun eine Laufzeit von lediglich 84 Minuten. Wer sich „The Bad Man“ wirklich komplett uncut anschauen will, muss sich den überaus diskussionswürdigen Horror-Schocker aus dem Ausland besorgen.

Quelle: filmstarts.de