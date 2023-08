Expendables 4: Trailer nur für Erwachsene lässt es krachen – Keine Frage, mit der Reihe „The Expendables“ hat Sylvester Stallone ein filmisches Vehikel erschaffen, in dem die ganz Großen aus der Blütezeit des Actionfilms immer wieder neu auftrumpfen konnten. Die Liste legendärer Namen unter dem Banner der Reihe ist schier endlos. Nun, nach einiger Wartezeit, steht der langersehnte vierte Teil an und bringt weitere Legenden des Genres mit. Dass „The Expend4bles“ keine Gefangenen machen wird, zeigt der taufrisch erschienene Trailer. Achtung: uncut!

Es handelt ich um einen sogenannten „Red Band Trailer“ aus den USA, der Streifen für erwachsenes Publikum stilecht anteasert. Dabei steigt der Trailer mit einer überdeutlichen Message, eingeleitet mit einem Statement der Filmemacher selbst: „Wir haben euch gehört, laut und deutlich!“ Denn in darauf folgenden Zitaten kommen Wünsche von Fans der Reihe zum Ausdruck, dass diese wieder so hart und wuchtig uncut daherkommen soll, wie der legendäre zweite Teil.

Es gilt:

Teil eins, „The Expendables“, war Auftakt einer Reihe, die sich erst finden musste, und manchen zu bedächtig, Teil drei hingegen war in Sachen Action einigen Fans deutlich zu seicht. Die Gangart von Teil 2 hingegen: Knallharte, kompromisslose Action ab 18. Nun soll es eben „The Expend4bles“ als vierter Teil richten und gleichziehen – und was wir alleine in diesem Trailer erleben, braucht den Vergleich mit Hardcore-Action wie „Rambo 4“ nicht zu scheuen. Das Kunstblut kommt hier vom Fass, der eine oder andere Bösewicht reißt selbst in diesem Vorgeschmack schon mal entzwei.

Es knackt, sprudelt und kracht an allen Ecken und Enden. Kein Zweifel, „The Expend4bles“ wird eine wahre Schlachtplatte für Actionfans. Einmal mehr kehren in der Handlung die Veteranen aus der Söldnertruppe The Expendables zurück: Die letzten gealterten Elitekrieger der Truppe, verkörpert von Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture und Sylvester Stallone. Dazu nahmen auf der Besetzungscouch etliche Neuzugänge Platz.

Darunter sind etliche bekannte Namen:

So wird die vor allem aus „Transformers“ bekannte Megan Fox ebenso dabei sein, wie das wandelbare Kickbox-Talent Tony Jaa („Ong Bak“) und Curtis „50 Cent“ Jackson, der nach seiner Rapkarriere schon einige Actionfilme gemacht hat. Abgerundet wird das Ensemble von Martial-Arts-Titan Iko Uwais („The Raid“), dem wohlbekannten Andy Garcia sowie Jacob Scipio und Levy Tran. Regie führte der mit Action wohlvertraute Scott Waugh („Act of Valor“, „Hidden Strike“, „Need for Speed“). Jason Statham fungierte zudem als Coproduzent.

Alle Zeichen stehen also gut, dass die „The Expend4bles“ mit all dem (frischen) Blut an Neuzugängen und auch in Sachen Spezialeffekte kräftig durchstarten wird, soll es doch im vierten Teil um nicht weniger gehen als den Einsatz der Söldnertruppe gegen einen möglichen Weltuntergang. Alles steht in der Handlung auf dem Spiel. Wie gut und wie knallhart der Film wirklich wird, davon könnt ihr euch bereits ab dem 21. September im Kino selbst überzeugen.

Auch darf man gespannt sein, wie ungeschnitten er es nach Deutschland schafft … Wir vermuten stark eine Freigabe ab FSK 18.