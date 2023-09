The Expendables 4

The Expendables 4: FSK-Freigabe lässt Fans aufatmen – Fans der Kult-Action warten bereits sehnsüchtig auf den baldigen Kinostart des vierten Teils der „The Expendables“-Reihe. Während man durch die Trailer bereits bestens auf „The Expendables 4“ aka „Expend4bles“ eingestimmt wurde, dürfte eine News nun ganz besonders verzücken.

Denn nachdem der neue Streifen in den USA bereits ein R-Rating erhielt, wurde jetzt auch offiziell die FSK-Freigabe ab 18 Jahren in Deutschland verkündet. Somit dürfte es nach dem recht gediegenen und harmlosen „The Expendables 3“ wieder in die gehaltvollen Action-Gefilde gehen, die die ersten Teile ausmachten.

Chancen stehen hoch für ein brutales Action-Spektakel

Damit bestätigt sich auch, was die Macher zuvor verkündeten: Dass man auf die massive Fan-Kritik gehört und „The Expendables 4“ wieder brutaler gemacht hat. Durch das FSK-18-Siegel kann man also recht sicher sein, dass der vierte Teil wieder mehr in die Vollen geht, als es Teil drei tat, der ab 16 Jahren freigegeben wurde.

Die Sterne stehen für „The Expendables 4“ also sehr gut, seinen Fans endlich wieder ein großes Action-Spektakel rund um die Söldnertruppe von Barney Ross zu präsentieren. Inszeniert wird „The Expendables 4“ von „Need for Speed“-Regisseur Scott Waugh, der allem Anschein nach im Film keine Gefangenen macht, was ihr auch im Trailer bereits sehen könnt.

Freut euch zudem auf ein fulminantes Star-Ensemble mit den Action-Schwergewichten Sylvester Stallone, Jason Statham sowie Dolph Lundgren und Stars wie unter anderem Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Iko Uwais sowie Tony Jaa. Am 21. September 2023 könnt ihr die illustre Truppe dann live erleben, denn dann startet „The Expendables 4“ in den deutschen Kinos.

