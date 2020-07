Exorzismus 2.0 – Trailer zum teuflisch fiesen Dämonen-Horror – Freunde von Exorzismus-Horror dürfen sich freuen, es gibt bald neues Futter. Zumal es in den letzten Jahren nicht gerade viele gute Kandidaten in diesem Genre gab. Mit „Exorzismus 2.0“, im Original „The Cleansing Hour“, von Regisseur Damien LeVeck steht zumindest mal ein potenzieller Kandidat auf der Matte, der dem Dämonen-Horror wieder frischen Wind bringen könnte.

Zumindest wenn man sich den neuen Trailer dazu anschaut, der hat es in sich. In „Exorzismus 2.0“ betreiben die beiden Jungunternehmer Max und Drew einen ganz besonderen Webcast. In ihrem Livestream schauen Millionen von Zuschauern zu, wie sie Menschen den Teufel austreiben. Was jedoch keiner weiß: Alle Exorzismen sind reiner Fake.

Das tut dem Erfolg keinen Abbruch, denn Woche für Woche schalten unzählige Fans ein. So weit, so „harmlos“, zumindest bis zu jenem Tag, als die beiden ahnungslos eine echte Besessene auf ihren Austreibungsstuhl platzieren. Aus der kalkulierten Fake-Show wird urplötzlich bitterer Ernst. Es beginnt ein echtes Spiel mit dem Teufel.

„Exorzismus 2.0“ hat jedenfalls alles, um ein großer Spaß für alle Fans von Exorzismus-Horror zu werden. Der Plot ist modern und hangelt sich dennoch am klassischen Thema der Dämonenaustreibung entlang. Zudem legt der Horror-Thriller den Finger in die Wunde des digitalen Gaffertums.

Dazu sehen die Effekte im Trailer richtig gut aus und der Cast mit Ryan Guzman („Pretty Little Liars“), Kyle Gallner („American Sniper“), Alix Angelis („Die glorreichen Sieben“) sowie Daniel Hoffman-Gill („Die fantastische Reise des Dr. Doolittle“) ist ebenfalls top besetzt.

Allzu lange müsst ihr auch nicht auf „Exorzismus 2.0“ warten, denn der Streifen erscheint bereits im kommenden Monat, am 20. August 2020, auf DVD, Blu-ray und Digital (13. August 2020) für das Heimkino!