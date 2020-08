„Exorzismus 2.0“ – Film-Kritik – Exorzismus-Horrorfilme haben in den letzten Dekaden Genrefreunde mit echten Hits vorsorgt, die beste „Angstunterhaltung“ verbreitet haben. Nun steht mit „Exorzismus 2.0“, im Original „The Cleansing Hour“, von Regisseur Damien LeVeck, ein Dämonen-Horror für das Heimkino bereit, der dem Genre frischen Wind einhaucht. In diesem Streifen vereint man nämlich gut die Moderne mit klassischen Exorzismus-Horrorelementen.

In diesem Film betreiben die beiden Jungunternehmer Max und Drew einen ganz besonderen Webcast. In ihrem Livestream schauen Millionen von Zuschauern zu, wie sie Menschen den Teufel austreiben. Was jedoch keiner weiß: Alle Exorzismen sind reiner Fake. Das tut dem Erfolg keinen Abbruch, denn Woche für Woche schalten unzählige Fans ein. So weit, so „harmlos“, zumindest bis zu jenem Tag, als die beiden ahnungslos eine echte Besessene auf ihren Austreibungsstuhl platzieren.

Aus der kalkulierten Fake-Show wird urplötzlich bitterer Ernst. Es beginnt ein echtes Spiel mit dem Teufel. Bereits am Plot sieht man, dass „Exorzismus 2.0“ einen anderen Weg geht, als man es von vielen Genrekollegen kennt. Herausgekommen ist ein spannender und kurzweiliger Film, der einen modernen Plot zugrunde legt, der sich am klassischen Thema der Dämonenaustreibung entlang hangelt.

Neben sattem Horror-Thrill gelingt es dem Streifen aber noch, den Finger tief in die Wunde des digitalen Gaffertums zu legen. Das passt wunderbar, ohne nun zu viel verraten zu wollen. Trotz des eher geringen Budgets schaut der Film überhaupt nicht nach einer Indieproduktion aus, sondern überzeugt mit satten Effekten und einer fesselnden Teufelsaustreibung, die in einem wirklich starken Finale mündet.

Ebenfalls stark: Der Cast mit Ryan Guzman („Pretty Little Liars“), Kyle Gallner („American Sniper“), Alix Angelis („Die glorreichen Sieben“) sowie Daniel Hoffman-Gill („Die fantastische Reise des Dr. Doolittle“). Ihr bekommt somit sowohl optisch als auch schauspielerisch einiges geboten. Dazu der flotte Plot – und fertig ist Exorzismus-Horror auf DVD, Blu-ray oder digital, der jedem Genrefan den nächsten Heimkinoabend vergolden wird.

Exorzismus 2.0 (Eurovideo) – VÖ: 20. Aug. 20