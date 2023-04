Evil Dead Rise: Finaler Trailer zum neuen Horror-Highlight – Für alle Fans des Blockhütten-Splatters ist es bald endlich so weit. Denn nach geschlagenen 31 Jahren seit dem letzten offiziellen Teil „Armee der Finsternis“ der so gefeierten „Tanz der Teufel“- ranchise erscheint am 27. April 2023 der vierte Film der Reihe, „Evil Dead Rise“, in den deutschen Kinos. Natürlich sind alle gespannt wie ein Flitzebogen, wie sich „Evil Dead Rise“ in das Franchise einreihen wird.

Denn der ikonische erste Teil, wie auch der nicht minder grenzgeniale Blockhütten-Splatter-Wahnsinn in „Tanz der Teufel II – Jetzt wird noch mehr getanzt“ sowie der abgedrehte „Armee der Finsternis“ haben die Messlatte für gorigen Horrorspaß immens hoch gelegt. Doch bereits die Kritiken nach der Testvorführung zu „Evil Dead Rise“ lassen auf zünftigen Horror hoffen.

Begeistertes Testpublikum und jubelnde Fachpresse

Denn diese waren so voll des Lobes, dass Warner Bros. die eigentliche Streaming-Veröffentlichung auf HBO Max komplett strich und „Evil Dead Rise“ auf die große Leinwand des Kinos verfrachtet. Diesen konnten nun kurz vor dem offiziellen Kinostart auch alle Film-Journalisten sehen. Auch sie zeigten sich wie das damalige Testpublikum überaus begeistert vom neuen „Tanz der Teufel“-Horror.

Die Fachpresse war dermaßen begeistert von „Evil Dead Rise“, dass er einen beachtlichen Rotten Tomatoes-Score von rund 96 Prozent erzielt. Ein mehr als guter Hinweis darauf, dass „Evil Dead Rise“ eines der großen Kino-Horror-Highlights auch beim Publikum werden kann. Nun gibt es ganz frisch den finalen Trailer zum Film inklusive jeder Menge Lobeshymnen der Fachpresse. Freuen dürfen sich alle Genrefans aber recht sicher auf ein blutiges Gemetzel, das übrigens ungekürzt unter dem FSK-18-Siegel in die Kinos kommt.

Tschüss abgelegene Blockhütte, Hallo Großstadt

„The Hole in the Ground“-Regisseur Lee Cronin scheint also vieles richtig gemacht zu haben, nun, da „Tanz der Teufel“-Schöpfer Sam Raimi auf dem Regiestuhl abgelöst hat. Allerdings waren sowohl Sam Raimi als auch Bruce Campbell himself als Produzenten an „Evil Dead Rise“ beteiligt. Ein am Ende starkes Trio, das sich die australischen Schauspielerinnen Alyssa Sutherland („Vikings“) und Lily Sullivan („Jungle“) für die neuen Hauptrollen ins Boot geholt hat.

Neu wird auch das Szenario sein. Denn der vierte Teil unterscheidet sich merklich von den Vorgängern. Die Handlung wird nicht in einer Hütte mitten im Wald spielen, sondern in einer Großstadt. Dort bekommen es zwei Schwestern mit von Dämonen besessenen Untoten zu tun.