Evil Dead Rise: Teil 4 des Blockhütten-Splatters kommt – Horror-Fans dürfen aufjubeln! Zwar war schon bekannt, dass es zum allseits beliebten „Tanz der Teufel“-Franchise, im englischen Original „Evil Dead“, einen neuen Film geben wird. Aber erst jetzt wurde der langersehnte vierte Teil offiziell angekündigt. Und zwar von Warner Bros.-Tochter New Line, die „Evil Dead 4“ den amtlichen Namen „Evil Dead Rise“ geben.

Somit gibt es geschlagene 29 Jahre nach dem letzten offiziellen Teil „Armee der Finsternis“ aus dem Jahre 1992 endlich einen neuen Tanz der Teufel. In der offiziellen Mitteilung wurde ebenfalls bestätigt, dass sich „Tanz der Teufel“-Schöpfer Sam Raimi als Produzent zurückzieht und Lee Cronin („The Hole In The Ground“) die Zügel überlässt. Doch er ist nicht alleine.

Ash-Darsteller Bruce Campbell dabei

Denn kein Geringer als Ash-Darsteller Bruce Campbell wird ebenfalls an der Produktion beteiligt sein. Ebenfalls bestätigt wurden die beiden Hauptrollen, die Bruce Campbell beehren werden. So werden die australischen Schauspielerinnen Alyssa Sutherland („Vikings“) und Lily Sullivan („Jungle“) in den Fokus der Kamera rücken.

Wir sind sehr gespannt, wie sich „Evil Dead Rise“ in das Franchise einreiht. Schließlich haben der ikonische erste Teil, der nicht minder grenzgeile Blockhütten-Splatter-Wahnsinn in „Tanz der Teufel II – Jetzt wird noch mehr getanzt“ sowie der abgedrehte „Armee der Finsternis“ die Messlatte für gorigen Horrorspaß hoch angelegt.

Tanz der Teufel in der Großstadt

Der vierte Teil wird sich von den Vorgängern merklich unterscheiden. Denn die Handlung wird nicht in einer Hütte mitten im Wald spielen, sondern in einer Großstadt. Dort bekommen es zwei Schwestern mit von Dämonen besessenen Untoten zu tun.

Verkündet wurde übrigens auch, dass „Evil Dead Rise“ exklusiv für den US-Streamingdienst HBO Max produziert wird. Da Sky und Sky Ticket mit HBO kooperieren, ist es gut möglich, dass wir den vierten Teil dort zu sehen bekommen. Laut dem Branchenmagazin „Deadline“ kann es aber auch durchaus möglich sein, dass in Ländern, in denen man HBO Max nicht empfangen kann, der Film auch in die Kinos kommen könnte.

Quelle: filmstarts.de