„Evil Dead Rise “ – Film-Kritik – Der ikonische erste Teil, wie auch der nicht minder geniale Blockhütten-Splatter-Wahnsinn in „Tanz der Teufel II – Jetzt wird noch mehr getanzt“ sowie der abgedrehte „Armee der Finsternis“ hatten die Messlatte für gorigen Horrorspaß immens hoch gelegt. Doch Fans der legendären Franchise wurden im Kino nicht enttäuscht, als geschlagene 31 Jahre nach dem letzten offiziellen Teil der vierte Film der Reihe, „Evil Dead Rise“ für Begeisterung sorgte.

Nun auch im Heimkino zeigt „The Hole in the Ground“-Regisseur Lee Cronin, dass der Tanz der Teufel auch in einem anderen Setting funktioniert. Schließlich unterscheidet sich der vierte Film merklich von den Vorgängern. Die Handlung spielt eben nicht in einer Hütte mitten im Wald, sondern in einer Großstadt. Dort findet ein Junge das sagenumwobene Necronomicon und alte Aufnahmen. Hätte er es besser dort gelassen, wo er es gefunden hatte.

Blutiger Teufelstanz in der Großstadt

Denn nachdem er die Aufnahmen abspielt, beginnt der dämonische Albtraum, der auf seine Familie übergreift und für die es ums nackte Überleben geht. Wir ziehen den Hut vor Regisseur Lee Cronin, der „Tanz der Teufel“-Schöpfer Sam Raimi auf dem Regiestuhl ablöste und hier einen herrlich blutigen, sehr stimmungsvollen Horror abgeliefert hat. Ein Film, der auch eine Hommage an die alten Teile darstellt. Dabei jedoch nie plakativ, sondern geschickt verwoben.

Und so gibt es nostalgische Momente, die sich perfekt an das „Neue“ anschmiegen. Hierbei funktioniert der frische Plot klasse in diesem neuen Setting fernab der dämonischen Blockhütte. Und dennoch versprüht auch „Evil Dead Rise“ einen angenehmen „Tanz der Teufel“-Vibe. Richtig stark ist zudem der Cast. Vor allem Alyssa Sutherland als Gruselmutti ist grandios, gefolgt von Lily Sullivan sowie Gabrielle Echols. Gefallen haben zudem die Effekte inklusive Tonnen von Kunstblut, die einen ordentlichen Gore-Faktor liefern.

Alles in allem dürften die meisten Fans der alten Filme mit „Evil Dead Rise“ perfekt abgeholt werden, der sich bemerkenswert gut ins Franchise eingefügt hat.

Evil Dead Rise (Warner Bros. Entertainment) – VÖ: 13. Jul. 23